晝功吊打《一拳》村田《入樽》井上｜網民票選最強漫畫家TOP 25｜日本漫畫除了題材新穎，出色畫功一樣是賣點。日本「大家的Ranking」(みんなのランキング)網頁最近有網民發起「畫功最出色漫畫家排名！壓倒的畫力No.1漫畫家是誰」投票，共有62名位漫畫家被投票，現在就精簡一點選出頭25位，一齊研究投票結果是否合理。



捧為新一代神人《鏈鋸人》藤本樹竟未上榜

有時，這類網民投票的賽果最終都是靠作品知名度，漫畫本人人氣高投數就多，但今次投票還算很合理，並非一味由「JUMP」系人氣作品霸位，還可以看到《黑執事》樞梁、《東京喰種》石田翠上高名次。比較可惜是現時人氣最旺的網絡漫畫平台「JUMP+」系列作品如：《鏈鋸人》藤本樹、《SPY X FAMILY》遠藤達哉均未入圍，而《鬼滅之刃》雖然多haters，想不到62位也不入，fans去了哪裡？

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畫功最強漫畫家TOP 30選舉

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第62位至31位（點圖放大睇）

其實共有62位作者被投票，不過31位以下的入圍者，就以簡單一點的方法報導吧。

+ 26

30位 荻原一至《暗黑破壞神》

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29位 水木茂《鬼太郎》

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28位 平本Akira《監獄學園》

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27位 種村有菜《神風怪盜貞德》

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26位 原哲夫《北斗之拳》

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25位 藤子不二雄《多啦A夢》

24位 永野護《五星物語》

23位 大暮維人《天上天下》

22位 冨樫義博《Hunter x Hunter》

21位 古館春一 《排球少年》

20位 許斐剛《網球王子》

19位 矢吹健太朗 《BLACK CAT》

18位 尾田榮一郎《One Piece》

17位 手塚治虫《怪醫秦博士》

16位 CLAMP《百變小櫻》

15位 峰倉和也《最遊記》

14位 奥浩哉 《殺戮都市》

13位 安彦良和《機動戰士高達Origin》

12位 桂正和 《電影少女》

11位 荒木飛呂彦《JoJo奇妙冒險》

10位 大友克洋《亞基拉》

9位 樞梁 (枢 やな)《黑執事》

8位 久保帶人《死神》

7位 岸本齊史《火影忍者》

6位 三浦健太郎《烙印戰士》

5位 石田翠《東京喰種》

4位 小畑健《爆漫》

3位 井上雄彥《SLAM DUNK》

2位 村田雄介《One Punch Man》

1位 鳥山明《龍珠》

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