鬼滅之刃刀匠村篇 ep11 線上看 52分鐘加長版 ｜鬼滅刀匠村篇大結局第11集「連繫的羈絆 黎明・拂曉 」，已在「黃Viu」上架！多得戀柱蜜璃發威、力擋憎珀天的猛攻，炭治郎、禰豆子、玄彌趕緊追捕半天狗的本體，誓要大家一起獲勝。誰知三人力破木球後，發現當中空空如也！



殺之不盡的半天狗

狡猾的半天狗全力逃命，時間一分一秒過去，再斬不斷半天狗的頭顱，戀柱就將因為體力不繼而被憎珀天殺害，而禰豆子竟不顧曝露在日光之下化灰的危機，全力向半天狗撲上去……跟時，跟上弦之伍玉壺大戰後的霞柱時透無一郎，究竟眾人是生是死？

狡猾的半天狗全力逃命，時間一分一秒過去。

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再斬不斷半天狗的頭顱，戀柱就將因為體力不繼而被憎珀天殺害。

+ 7

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戀柱全力拖住「憎珀天」的腳步，炭治郎、禰豆子、玄彌趕緊追捕半天狗的本體。但對方只逃不戰，炭治郎左腳受傷，根本無力追趕。此時炭治郎想起與善逸一段對話，從「霹靂一閃」中得到靈感，學會運氣加速步法之秘訣，終於將劍鋒砍入半天鬼的脖子內。

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誰知半天狗忽然發難，全身突然暴漲並掙脫炭治郎的劍擊，兩者與禰豆子一同掉下山。炭治郎被卡在半山的樹幹，禰豆子昏在地上，半天狗襯機逃走。當炭治郎無能為力，霞柱忽然登場，將未經完全打磨的新刀掉給炭治郎；炭治郎發動「火之神神樂」，終解決了半天狗，想不到這並非半天狗真正本體，此時太陽已東升，禰豆子身上開始著火。炭治郎一方面想守護妹妹，但又明白必須追趕半天鬼，無法做出決定……

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至於禰豆子是生是死，就等大家自己去看Viu播出的鬼滅之刃刀匠村篇 ep11 集吧。