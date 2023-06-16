《閃電俠》已經上映，它被奉為DCEU中最好看的作品，並改篇自漫畫系列知名劇情「Flash Point 閃點」，以閃電俠超越時空個能力改寫重篇DC世界，而電影亦趁機會將過去的大量DC英雄電影來一次大融合，所以片中有相當多與過去電影／漫畫作品相關的小彩蛋。



01｜閃電俠遇上的Batman或許不是韋布斯？

閃電俠 ／巴利艾倫（Ezra Miller 演）發動神速力回到過去，雖成功改寫母親被殺、父親坐冤獄的悲慘現實，卻亦改寫了宇宙歷史。他與另一個自己試圖向蝙蝠俠救助，遇到的並非DCEU版蝙蝠俠／韋布斯（賓艾佛力 演），而是1989年添布頓版、米高基頓主演的版本。

閃電俠遇上的Batman或許不是韋布斯？

其實在原版「閃點」漫畫中，巴利將歷史扭曲得更嚴重，當年在劇院後巷被殺的是年幼的Bruce Wayne 韋布斯，媽咪Martha Wayne因情緒失控變了女版「Joker 小丑」（電影中閃電俠曾在蝙蝠洞玩過小丑的笑袋，證明他／她的存在），父親Thomas Wayne則化為沒有不殺原則的蝙蝠俠。電影中有兩個疑點：1）這世界的蝙蝠俠未免太老了2）在韋布斯撫摸一家三口舊照時，手指觸碰的是兒子而非父母。但看片尾名單及IMDB資訊，都註明Michael Keaton飾演的是Batman / Bruce Wayne，真相未明。

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02｜Let's get Nuts

蝙蝠俠 Michael Keaton 說了一句很奇怪的對白「Let's get Nuts」（來瘋狂一下吧），其實這句是1989版本中，韋布斯遇上小丑時扮底能二世祖時說的廢話，常被網民拿來當meme玩，所以Michael Keaton在新電影中特別再講一次。

Let's get Nuts

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03｜1989蝙蝠俠戰衣幽默笑位

蝙蝠俠答應協助兩位巴里參加超人拯救行動，第2位巴里借了一件batman suit 改裝成防火的閃電俠戰衣，噴上紅色、剪掉頭套上的尖耳……這一般還拿1989年版蝙蝠俠道具服的弱點搞gag，原來這套軟膠戰衣很笨重，頸部無法向左右轉，巴利卻刻意穿著戰衣向右望，扯得面具的雙眼、嘴部位置嚴重變型，明白這爛gag起源的人，會笑到肚痛。

第2位巴里借了一件batman suit 改裝成防火的閃電俠戰衣

順帶一提，1989年Batman戰衣的鞋子是由Air Jordan 6 改裝而成。

其他彩蛋：

04｜為何不斷提及《回到未來》

05｜真是有社會主義版Superman

06｜長髮Superman是他30年來宿願

07｜真正的「超人」：基斯杜化李夫

08｜完場別走：有乳頭的蝙蝠俠版Batman

09｜完場別走：水行俠也有客串