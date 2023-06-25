FF16 Final Fantasy XVI攻略 陸行鳥取得方法｜全球機迷引頸以待的重量級大作遊戲《Final Fantasy XVI》FF16 最終幻想 16將在6月22日推出；相信機迷們早已急不及待準備在伐利斯傑亞大陸中冒險，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲陸行鳥取得方法。



＊＊＊攻略內容可能涉及劇透，請自行斟酌再往下閱讀＊＊＊

陸行鳥經支線任務取得 唔專登解到爆機都無得騎

在《Final Fantasy XVI》中玩家可透過世界地圖前往不同地區；但在遊戲早期在地區中的移動方式除了傳送點之外就只可步行了。不過說到最終幻想又怎少得了陸行鳥，而在FF16中玩家一樣可騎乘騎行鳥，只是需要完成特定任務才能開放。

首先玩家需要一直推進主線即到取得召喚獸「拉姆」（雷神）的能力，然後玩家將會前往新的秘密基地；然後再完成「瑪莎旅店」的一段主線任務（烏雲來臨），之後便會開放支線任務「與白色榮耀一同」，完成後即可獲得陸行鳥坐騎。

陸行鳥

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按圖放大《Final Fantasy XVI》FF16 陸行鳥（坐騎）取得方法：



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《Final Fantasy XVI》FF16 陸行鳥（坐騎）取得方法：



1. 完成第二次瑪莎旅館的主線劇情後，在瑪莎旅館會開放支線任務「與白色榮耀一同」



2. 接到任務後前往指定目的地；撿到白色陸行鳥的羽毛



3. 然後前往下一個任務目標地點，發現陸行鳥被賊屝圍攻，馬上救雀



4. 打完一波雜兵會有精英獵師來增援，再打倒敵人便完成任務



5. 發現該陸行鳥原來就是你當年的坐騎，團圓了



得到陸行鳥之後，在野外地區長按R3即可呼叫出陸行鳥；然後在陸行鳥旁邊按X便可騎乘，按實R2來奔跑。

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騎陸行鳥除了跑得較快之外，最好處是即使在野外被敵人發現進入戰鬥後，只要按實R2仍然可以跑步（不像步行時一旦進入戰鬥就不能快跑了），很容易就能甩開敵人，在趕路或是在地圖上找東西如跑支線、找危險魔物等時十分方便。

不過要注意一點是騎上陸行鳥時要按實R3才能下馬，而且下馬期間沒有無敵時間，騎乘期間想要開打的話要注意。

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