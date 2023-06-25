FF16 Final Fantasy XVI攻略 必拎神裝狂戰士戒指 增加AP、金錢飾品｜全球機迷引頸以待的重量級大作遊戲《Final Fantasy XVI》FF16 最終幻想 16將在6月22日推出；相信機迷們早已急不及待準備在伐利斯傑亞大陸中冒險，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲幾件必拎神裝「狂戰士戒指」及增加AP、金錢、經驗值的飾品取得方法。



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必拎神裝「狂戰士戒指」 好用到爆機

當玩家推主線直到取得召喚獸拉姆（雷神）的能力之後，劇情也會大為發展，然後玩家就可使用新的秘密基地。隨著主線進度新秘密基地還會陸續開放新功能，其中一個就是聲望系統：完成世界各地的支線任務、打倒懸賞魔物及部份主線任務均可以獲得聲望，累積足夠聲望便可以在秘密基地中的「支援物品窗口」櫃位領取報酬。

聲望報酬中有一個非常強力的飾物「狂戰士戒指」，能力極強記者一拿到之後就一直戴著直到爆機。狂戰士戒指只需85聲望即可領取，建議玩家盡快賺聲望拿取。

狂戰士戒指發動時有鏡頭效果，十分有型

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按圖放大Final Fantasy XVI FF16必拎神裝「狂戰士戒指」入手方法：



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狂戰士戒指的效果是在精準閃避時能短時間內強化自身的攻擊性能，普攻會變成類似Limit Break期間帶火焰的斬擊。狂戰士戒指發動之後普攻的傷害和破韌都會大為提高，而玩家更可以在精準閃避之後先跳起再攻擊，以使用威力更高的空中連段（會自動衝向目標斬擊，不用跑到敵人面前才跳起）。

而狂戰士戒指另一強處是在空中也能發動：一般情況下在空中雖然也可以閃避和精準閃避，但是就無法發動強化反擊；而裝備了狂戰士戒指之後，在空中精準閃避即可使出強大的強化空中連段追擊敵人，大大提高空戰性能。

狂戰士戒指唯一的缺點是裝備後無法於精準閃避後按三角形使用強化魔法；但其強大之處帶來的收益遠超這小小缺點。

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購買增加金錢 / 經驗 / AP的飾品

在新的秘密基地開放「支援物品窗口」櫃位等幾個新功能的同時，卡戎的商店亦會有新貨品上架，玩家可以買到分別能提升獲得金錢、經驗值和AP的飾品「黃金的契約」、「天動與幸福」及「戰術的報應」，分別售5000、5500和15000Gil。建議一開放的時候可以三個全入手再看需要裝備；不過老實說本作的金錢和經驗值都不太缺，唯獨AP獲得量增加就建議長裝，AP真是多多都不夠用。

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