宿命迴響手遊攻略 新手必知5件事 開服兌換碼教學 商城課金推薦宿命迴響攻略｜以古典音樂樂曲擬人化為主題、主打出色音樂和美術的手機遊戲《宿命迴響 takt op.》已上架，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲新手必知5件事攻略，包括開服兌換碼教學 商城課金推薦等。



1. 必睇前傳動畫《宿命迴響：命運節拍》

《宿命迴響》是一個跨平台企劃，除了手機遊戲之外也有動畫及其他媒體作品的展開；而電視動畫《宿命迴響：命運節拍》已於2021年播出（因此也有人戲稱《宿命迴響》的動畫是超大型手遊廣告）；故事講述繼承了古典音樂力量的少女們「奏者」，在「指揮者」們的協助下對抗謎之生物「D2」（DespairDolls 絶望之獸）的故事。

宿命迴響：命運節拍

而手遊版的時間點則是動畫完結的20年後，男主角磔人從沉睡中醒來但卻失去記憶；不過敵人D2的突然襲來令他不得不臨危上陣指揮奏者們戰鬥。

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2. 玩遊戲認識古典音樂

《宿命迴響》中的奏者全部以古典音樂（不一定是交響樂）為主題，每個奏者都對應一首古典音樂（奏者的名字也直接以該古典音樂命名）；例如女主角「命運」便是著名的貝多芬第五交響曲（即「燈燈燈櫈」）。

一閃一閃小星星

在遊戲中瀏覽角色時會播放其音樂（由日本著名網路鋼琴家「觸手猴」marasy操刀），透過遊戲可認識到許多「你聽過但不知道名字的音樂」，如小星星變奏曲就是「一閃一閃小星星」，卡門則是管弦樂組曲，其前奏曲是極知名的音樂、經常被用在電視或電影中的喜劇或動作急速的場面中；香港著名歌手羅文的名曲《卡門》亦是改編自該組曲的另一曲目《愛情是一隻自由的鳥兒》。遊玩時可多留意音樂，再了解一下該古典音樂的背景會份外有樂趣。

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3. 開荒、組隊心得

首完首抽之後開局第一件事應盡快推主線，最低限度要在第一天推到2-8，以開啟自動戰鬥以及委託作戰功能；而指揮等級（帳號等級）達到20之後則將會開放「遠征」功能。

組隊方面主要需要留意角色站位以及「陣營」，遊戲中每位角色都有所屬陣營（如命運的陣營為「抗爭」）；同時一些角色則擁有「領域」技能，在進入戰鬥時自動觸發，效果通常為提高同陣營角色的能力，如命運的領域技能「勝利意志」就可提高所有抗爭陣營角色造成的傷害。因此可能的話組隊應盡量以同一陣營的角色來組成，以最大化領域技能的效益。

例如一個較平民又強力的組合「抗爭」隊可用命運、卡門、威風堂堂及瓦爾基麗組成，頭兩隻是初始角色，威風堂堂是1星角色很易出，只要首抽刷出瓦爾基麗即可成形；沒有瓦爾基麗的話也可用其他強力單角暫代。

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如果首抽刷了今期的限角「巨人」的話，則可以組「永恆」隊伍，與「四季‧冬」、「四季‧春」等永恆陣營的角色組成隊伍。

4. 商城課金建議

《宿命迴響 takt op.》手遊採用「禮包商法」，商城有不少每月每週限量購買的禮包供應；另外亦有月卡及戰鬥通行證。首先月卡售38港元，即取300石再每日領65石，全部領完就是2250石換算下來就是15抽（本作150石一抽），而且在石之外還可以每日獲得兩個音符餅乾（1個回復30體力）即60體力；對比其他手遊月卡一般只能換到10抽是相當抵玩。

《宿命迴響 takt op.》月卡

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高級戰鬥通行證（進階計劃）則要78港元；比免費版能多獲得650石和5抽以及金幣和各種素材；純以可得到的石和抽數來說並不算豐厚，不過重點是進階計劃可以拿取一個自選SSR級通用樂裝i.e.禮裝的箱子，因此也是建議購買；只是注要意打到進階計劃30級才能拿到SSR禮裝。

如果是較為捨得課金的輕至中課玩家，可以考慮購買每週禮包，比較抵買的有新手優惠禮包（8港元買到2抽和一個SR禮裝）、每週識譜禮包（78港元買9抽）和每月識譜禮包（158港元買10抽+800石）。由於本作的識譜（抽蛋券）目前而言沒有分普池或限池限定，全部識譜都可以拿來抽限池，是比其他遊戲良心的地方；至於賣素材的禮就只建議真課長才買了。

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5. 兌換碼教學

在遊戲進行到可打開選單畫面後，點選右下方設定（齒輪）上方的禮物箱圖示即可打開兌換碼輸入介面，然後便可輸入兌換碼領取虛寶。

開服兌換碼一覽（需要符合大小寫）



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Q63EXRHU7

BAY6TJ2ZP



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