消費券課金買Game教學 八達通、Tap & Go等舊 四大平台都課到 PayMe、BoC Pay亦得｜Switch、PlayStation、Steam，機迷想用2000元消費券買Game甚至為《原神》、《崩壞：星穹鐵道》、《賽熙娘》等手遊課金也一樣可以；除了在各大遊戲平台買Game或在手機遊戲中課金外甚至還可可用來交Netflix、Spotify等訂閱服務的月費。



電子消費券一樣買到Game、手遊課金 交Netflix月費都得

7月16日政府將會派發第二期電子消費券，原則上電子消費券表面上只能於本地商戶消費，但只要運用一些小技巧，就能將消費券用於手機遊戲課金，對於有玩開手遊的玩家幫助相當大；畢竟現時手遊課一單已經要700甚至800港元，而且很多時就算一單也未必夠「補底」，有額外資金來幫補課金總是好事。

除了課金之外消費券也可以用來在任天堂eShop、PlayStation Store或Steam等遊戲平台購買數位版遊戲，甚至還可以交Netflix等訂閱服務的月費。

電子消費券一樣買到Game / 手遊課金 連交Netflix月費都得

消費券計劃2023年

👉2023動漫節重點前瞻 必搶福袋 Eva公仔 天火柯柏文｜ACGHK 2023

消費券課金買Game教學 八達通／Tap & Go / WeChat Pay / 支付寶四大平台均可：



+ 10

👉宿命迴響首抽攻略｜快刷首抽方法 開局最強角色推薦 開局即取50抽

消費券課金方法1：買Gift Card

想用消費券買Game或課金，只要去7-11以八達通購買Apple或Google Play的禮品卡（Gift card，一般亦稱iTunes卡、Apple點數卡、Google gift card等），為自己的App Store / Google Play帳戶充值，就能用消費券課金。原則上四大平台的電子消費券都能在本地便利店使用，當然也視乎個別店鋪安排。另外官方亦有提到Tap & Go需要先登錄至Apple Pay、Google Pay、Huawei Pay或雲閃付App，才能在本地7-11使用。

用八達通去7仔買Gift card，輕鬆又簡單

👉手遊人氣跌近年好像少了人玩？連登神回：手遊不是打機是廠商玩你

消費券課金方法2：找「點商」課金

除了App Store、Google Play或PlayStation Store等本地遊戲平台之外，用家還可以在8591或2000fun等「點商」，購入其他地區的禮品卡，這樣就連「日服」也可以課金。甚至還可以在這些點商購入其他地方的電子金錢，如日本的Bitcash、Webmoney等，然後再用來網上購物。

👉傳《原神》玩家人數3個月急跌51%｜玩家數5宗罪：新角色都是Gay佬

舊4大付款平台基本全數支援

各個點商出售的預付卡、禮品卡以及接受的電子消費券種類均不同；不過電子消費券去年已派過兩次，相信絕大部份點商均已支援舊四大平台以爭取生意，如2000Fun就是四大平台的消費券都能使用。當然光顧點商並不像在7-11或Sony Store等官店購買禮品卡來有得保證，在點商消費有機會遇上買回來的點數卡不能使用等問題以至墮進騙局等等，消費前請先了解風險以及盡量光顧信譽良好的商戶。

而本質上是Master Card的Tap & Go一般只要將Tap & Go登記成為自己的Google Play / App Store付費方式便可以直接課金；但是去年見到網上有人回報指即使將Tap & Go登錄到付費方式後亦無法在手遊中過數課金，有可能是個別遊戲在後台設定了不收消費券；如果Tap & Go用家發現無法直接在App Store / Google Play中使用消費券，恐怕就只能去便利店或點商買Gift卡才能課金了。

👉 外媒評選史上最佳Pokemon寵物小精遊戲Top10｜冠軍是這公認神作

轉咗會去兩個新平台PayMe、BoC Pay又可否課金？

往年消費券為「四大平台」，今年就加碼增加了PayMe和BoC Pay兩個新平台；而本地7-11已正式支援PayMe及BoC Pay付款，因此即便以新平台領取消費券，按照以上方法就一樣可用消費券課金或買Game。不過點商方面就要視乎個別商戶安排，玩家要直接向店方查詢「收唔收PayMe」了。

https://payme.hsbc.com.hk/zh-hk/merchant-list

https://www.bochk.com/creditcard/promo/offer_bocpay/images/src/pdf/BOCHK-Webpage-Merchantlist_Square_chi_20210308.pdf

👉優菈聖遺物武器組隊心得｜原神3.8角色攻略 優菈強不強值不值得抽