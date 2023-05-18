《GTA 6》製作成本直逼20億美元　超越原神成為開發費用最高遊戲

由 Rockstar Games 開發的動作冒險遊戲《GTA》（俠盜獵車手）系列，在上一代作品《GTA 5》（俠盜獵車手 V）後，已經有將近 10 年的時間沒有推出新作，好在下一代作品《GTA 6》（俠盜獵車手 6）已在開發當中，只是不知道還要等多久就是了⋯⋯。而近日有消息指出，本次 Rockstar 耗費了最高將近 20 億美元的開發成本，若消息屬實，那《GTA 6》恐將成為有史以來開發費用最高的遊戲！



▼▼▼《GTA 6》將成為開發費用最貴遊戲▼▼▼

+ 6

Rockstar 砸重本？《GTA 6》天價開發費驚呆眾人

專門爆料遊戲相關資訊的 Dexerto Gaming，於Twitter上發文表示，《GTA 6》將會是史上開發費用最為昂貴的遊戲，遊戲的開發成本約落在 10 億到 20 億美元之間。而截至目前為止，開發成本最高的遊戲，為 米哈遊 所開發的《原神》，共投入了超過 5 億美元的經費。

目前開發費用最高的系列作為《GTA 5》

《GTA》系列史上，開發成本最高的作品為《GTA 5》（俠盜獵車手 V），投入了約 1.37 億美元的製作費用，加上行銷成本，共約為 2.65 億美元，同時也是史上銷售第二高的遊戲作品，共賣出了約 1.75 億份。實屬沒想到這次的開發成本竟然會一下高出如此之多，大家也算是沒白等，期待 Rockstar 再度震撼玩家們的世界！

延伸閱讀：《GTA：三部曲 最終版》將出手機版 官方宣告會在明年這天前推出

+ 5

延伸閱讀：

超羨慕！員工請出差假準備到「海拉魯王國」冒險，老闆爽快批准「我隨後就跟上！」

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】