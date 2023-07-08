《Stray》宣布8月份登陸Xbox平台　頑皮橘貓竟對微軟手把這樣做！

《Stray》（浪貓）是一款法國獨立遊戲開發團隊 BlueTwelve 工作室開發的一款第三人稱冒險遊戲，本作特點是玩家需在遊戲中扮演一隻貓。一經發售後就迷倒了全球的玩家，而今日官方也宣布《Stray》將在今年 8 月正式登陸 Xbox 平台，製作團隊為慶祝此事還特別製作了一支超有趣的動畫。



在預告中，我們的主角橘色小貓再次施展他的萌貓魅力，一開始舒服地躺在床上睡覺，隨後爬到桌上盯著機器人 momo，隨後他就開始試圖把 Xbox 手把推下去，最終也得逞了！但 momo 也無法怎樣，因為貓貓實在太可愛了，不管他做出多惡劣的事情都必須得到原諒，他想做什麼就做什麼！

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相信家裡有飼養貓咪的人看到個預告一定都非常有感觸，俗話說的好：「如果地球是平的，貓會把一切推入宇宙中。」小編家的小橘貓也時常把放在桌上的物品推下去，一般的物品還好，他還曾把玻璃打破，但最後我們這些鏟屎官也不能怎樣，因為事情發生時他一定都會無辜的看著你。

《Stray》將在 2023 年 8 月 10 日登陸 Xbox Series X|S 與 Xbox One 主機上，還未玩過此款遊戲的 Xbox 主機玩家可以期待一下！

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