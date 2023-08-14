Hunter X Hunter有新MV　冨樫義博成功與最愛女團「櫻坂 46」合作

為了將動漫與音樂進行更好的結合，《週刊少年 Jump》與索尼音樂合作推出了新企劃「JUMP MV」，並陸續公開了以《火影忍者》、《銀魂》、《咒術迴戰》、《Bleach 死神》、《Dr.STONE 新石紀》等熱門動漫為主題的音樂影像。



如今，由知名漫畫家冨樫義博與日本大型女團櫻坂 46 聯手的新企劃『HUNTER×HUNTER』×『Start over!』，也於昨日（13 日）晚間正式公開，快一起來欣賞這美好的作品吧！

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確定這不是基路亞個人 PV 嗎？

在先前釋出的預告中，原以為本次的 JUMP MV『HUNTER×HUNTER』×『Start over!』會聚焦在小岡（小傑）與基路亞（奇犽）間的感情歷程，殊不知在正式影像中，卻是以基路亞視角為主，講述從獵人試驗、逃離揍敵客家族、勇闖天空競技場開始，接著到攻略貪婪之島、打敗蟻王，以及最後與小岡分道揚鑣的冒險之旅，短短的 2 分鐘，卻充斥著滿滿的熱血回憶與淚水（又是為基路亞流淚的一天）！

是的，冨樫還是沒更新，古拿比加（酷拉皮卡）也還沒下船⋯⋯

順帶一提，本次與之合作的「櫻坂 46」是冨樫義博老師最愛的日本女子團體，可以說是妥妥的追星成功（可惡，又被老賊爽到了）！雖然又讓大家重溫了當年《HUNTER×HUNTER 獵人》所帶來的美好感動，不過相信各位更希望的是冨樫老師能繼續更新吧？距離上一次連載，已經是去年底的事了，而冨樫義博的推特帳號，也已經有快要半年的時間沒有新消息，著實令人有些擔憂老師的身體狀況，希望老師的治療能夠順利，也衷心期盼古拿比加能早日下船⋯⋯。

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