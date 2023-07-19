《火影忍者》完結近10年　岸本齊史親畫第四代火影《波風湊外傳》

熟悉的岸本最對味！由岸本齊史在《週刊少年Jump》上連載的《火影忍者》已完結近 10 年之久，近期我們有幸又能看到岸本老師親自繪製的火影新作了！該作名稱為為《火影忍者外傳～漩渦中的旋風～》，正是故事中第四代火影波風湊（波風水門）的故事。



選擇繪製波風湊的故事，主要是因為先前官方為慶祝《火影忍者》動畫開播 20 週年舉行一場大型的角色投票活動，最終波風湊以 79 萬 2257 張的票數奪得冠軍，而拿下冠軍的角色岸本老師也承諾會為其繪製一篇個人短篇漫畫。

此段包含故事劇透，請讀者斟酌觀看

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《火影忍者外傳～漩渦中的旋風～》故事背景發生在第三次忍界大戰前期，首頁我們就能看到自來也小隊四人（湊也在之中）大戰岩忍者村的四尾及五尾，而這也是波風湊初次見識到尾獸玉。

隨後他受到啟發，回到村子內開發某種全新的忍術，訓練的過程異常艱辛，身邊陪同訓練的自來也也感嘆能創造出這個忍術簡直就是天才，而這個術正是後來影響整部《火影忍者》的螺旋丸。會激發湊開發這個忍術的原因是基於「愛」，他希望將這個術傳授給玖辛奈，好讓他在戰場上面對其他人柱力時有能與之抗衡的招式。

故事既簡單又動人，且又是熟悉的岸本畫風，讓粉絲感嘆這才是真正的火影，也紛紛敲碗希望老師能在多畫一點！

＊本部短篇中也揭示了水門所在的自來也班（第六班）中另外兩名隊友的成年樣貌。而在湊開發螺旋丸中也有幾個小彩蛋，例如自來也查看湊的頭旋判斷查克拉提煉方向（原作中自來也同樣是以這種方式教導鳴人的）、經典的雙棍冰棒、湊替新術取名的糟糕品味。

而《火影忍者外傳～漩渦中的旋風～》已在 7 月 18 日發售的《週刊少年Jump》33 號刊，也就是《週刊少年Jump》的創刊 55 週年紀念號上推出，而頁數部分，岸本老師也很精妙的控制在 55 頁內，實在是非常令人期待！

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