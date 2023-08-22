宮崎英高暗示《艾爾登法環》續作或正在籌備中
撰文：中關村在線
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近期，《Elden Ring – Books of Knowledge, Volume II（艾爾登法環知識之書第二卷）》的發布引發了玩家們的熱議，其中一段話暗示了這款開放世界角色扮演遊戲可能正在籌備續作。
Reddit網站上一位名為AnchovyKing的用戶注意到，FromSoftware公司總裁宮崎英高在書中寫道：「一些關於背景知識的澄清和揭示將為未來的遊戲保留。」這一表述讓許多玩家開始猜測，《艾爾登法環（Elden Ring）》的續作或DLC可能正在籌備中。
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之前，很多玩家因為《艾爾登法環》的規模宏大，認為開發者可能不會再次涉足相同的故事框架。有人甚至認為《黃金樹之影》（暗影之樹，Shadow of the Erdtree）可能是《艾爾登法環》在轉向其他IP之前的最後故事擴展。
然而，《Elden Ring – Books of Knowledge, Volume II》的發布似乎打破了這一猜測，暗示玩家在交界地的冒險之旅遠未結束。
當然，宮崎英高的這段話也可能在暗示未來的DLC，包括即將發布的《黃金樹之影》DLC，而非完整的續作。但另一方面，考慮到《艾爾登法環》的超高銷量，FromSoftware公司很難輕易放棄續作的可能性。
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