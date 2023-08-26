Armored Core 6 機戰傭兵VI Boss戰攻略 序章直升機 巨擘坦克車｜硬核機甲射擊遊戲《機戰傭兵VI 境界天火》Armored Core 6已正式推出，本作難度相當高即使是早期的Boss也已經很難對付；《香港01》科技玩物頻道以下提供早期Boss戰攻略。



遊戲難度高卡關屬正常 序章直升機登推特熱搜

《機戰傭兵VI》的難度相當高，面對關卡中的精英敵人已不簡單，Boss戰更可說是地獄級數，連遊戲序章的Boss「大型武裝直升機」已非常難打，許多不習慣Armored Core系列都被它打得不要不要，以至於「序章直升機」（最初のヘリ）關鍵字登上了日本的推特熱門（實不相瞞，記者在序章打直升機時都Game Over了一次）。

https://twitter.com/densuke_x/status/1694742187748286619?s=20

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雖然Boss戰難打，但幸好遊戲可以無限續關，只要有堅持不懈的心總會打得嬴；若連續多次挑戰失敗時，可以在選單更換機體配置再挑戰，有時很難打的Boss換一換武器突然就變得很輕鬆了。若換過不同武器試完都仍然打不過，可能就是機體零件/武器性能已經跟不上關卡強度，可能要賺一賺錢換武器換零件後再來挑戰了。

在序章直升機之後坦克車Boss巨擘也是打到人不要不要...

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序章直升機打法：

序章Boss「大型武裝直升機」火力強大、會一直用炮擊和連環發射的追蹤導彈攻擊玩家，即使不停左閃右避都會中招；同時大型武裝直升機皮厚血多，用玩家手上的連射步槍根本沒能對它造成多少傷害，如是者不少玩家都被它打得不要不要。

但其實此直升機的弱點是近戰攻擊，只要先跳起再按L3突擊衝鋒直面衝到直升機前方，再用L2->L2的二連斬就能對它造成大量傷害，只要玩家先突擊衝鋒->近戰攻擊 -> 脈衝刀刃冷卻時盡量閃避 + 射擊攻擊打一點傷害 -> 再突擊衝鋒 ->近戰攻擊，重覆以上就能打倒武裝直升機了。

渡鴉怒斬直升機

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重裝機動炮台「巨擘」（坦克車）打法：

如果說序章的直升機是教學，那麼到關卡「翻牆作戰」的Boss重裝機動炮台「巨擘」坦克車就是真正的考驗了。它血厚攻高不在話在，最麻煩是正面有接近無敵的盾牌、以玩家在初見它時的裝備不可能正面擊破；玩家需要繞到它背後攻擊其弱點（噴射器）才能對它造成傷害。

在戰鬥的前半會有同伴幫忙引開巨擘的注意力，玩家很容易就能打背；但當巨擘的血量降到一半時，同伴會說要去阻止前來增援的敵軍，於是玩家就只能獨力面對巨擘了。

心得是裝上手槍或散彈槍這些近距離高威力武器、左右兩肩都裝上導彈，然後在戰鬥中自力繞到巨擘的背後攻擊。方法基本有兩種，一是先升到半空再L3突擊衝刺，二是一邊往橫OB（正方形）一邊繞到其側面進攻；記者自己感覺橫OB的方法較為容易，但是要小心別踩到巨擘到處灑出來的地雷。

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要訣是不用真的繞到正背面，只要繞到側面就可以用脈衝刀刃（L2）攻擊，L2兩下連斬兩刀就能令其大硬直（ACS Load Limit），這時就可用散彈、導彈等全力輸出。順利的話只要打出幾輪硬直就可收拾它。

如果玩家操作得宜，甚至可以在其硬直完結時，配合剛好冷卻完的脈衝刀刃一輪攻擊再打出一波硬直連環輸出；但相對地如果玩家手速不夠快，在玩家接近巨擘後巨擘就會加速移動到另一位置，結果玩家又打不到背了。結論就是始終都要考操作，大家加油努力。

記者也試了十多次才成功過關，大家加油努力。

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