Diablo 4 暗黑破壞神4推75折活動　引發粉絲抱怨：才推出3個月！

暴雪推出的《暗黑破壞神 IV Diablo IV》已經過去 3 個月，期間為優化遊戲體驗，更新不少改動，例如修改數值、削弱戰力導致職業不平衡等狀況，後來又聘請似乎對遊戲精準度拿捏不穩的設計師分享操作，引起網路熱議進而導致玩家流失。如今不知是否因其情況而起，官方竟在稍早時推出「75 折」打折活動。



《暗黑破壞神 IV》因未滿半年推出「75折」打折活動，引起大量玩家不滿

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根據《暗黑破壞神 IV》購買頁面透露的折扣，可以看見依序從標準版、數位豪華版、終極版分別下推 22%、20%、25% 折扣優惠，不僅終極版已可用港幣591元（NT$ 3,000） 內購得，標準版港幣428元（NT$ 2,000）便宜釋出。

事實上《暗黑破壞神 IV》遊戲內部還存在許多問題尚未改善，但如今在尚未推出滿半年的情況下，官方所祭出「75折」打折活動亦使其風向更雪上加霜，讓不少忠實粉絲擔憂錯誤的行銷，恐會導致本作越來越少人願意遊玩。

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