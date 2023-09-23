EA SPORTS FC 24評測｜畫質優秀、物理表現高水準 UT模式改進｜由EA Electronic Arts開發、在全球均極受歡迎的足球遊戲系列《FIFA》，今年起正式改名為「FC」系列，最新一集《FC 24》亦將在9月29日正式發售；《香港01》科技玩物頻道獲邀優先試玩本作，以下為評測。



＊＊＊記者本身並沒有玩開FIFA、Winning等足球（以及所有運動類遊戲），以下也不班門弄斧不懂裝懂，僅以初心者的角度提供玩後感。

畫質強勁 物理引擎出色

由FIFA變成FC 24，記者的第一個感覺是遊戲畫面非常漂亮：強化版Frostbite引擎帶來大幅提升的遊戲畫面細節，球員模型造型更為逼真，也能展現更多像是球衣上的皺褶等不同細節，令FC 24作為足球遊戲的同時也提供出色的視覺感受。

目前並非所有球員都已完成外貌掃瞄，所以一些球員目前以「假樣」亮相（包括三占薰），據說會在之後陸續補完。

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除了畫質以外記者在試遊期間也留意到遊戲的物理引擎運作非常完美，不曾有過在其他運動遊戲可能會見到的穿模、物理錯誤或任何鬼畜抽畜的情況出現；始終FC（前FIFA）是看家系列，製作水準還是很有保證。

關於物理引擎很深刻的一個地方是，選了白禮頓做最愛隊伍（記者不懂波，只是見到身邊有睇波的朋友講波時有貼過白禮頓的圖片才選）的記者，在遊戲中見到三笘薰的招牌冬菇頭髮型不單非常還原，而且入波後興祝動作跳起時頭髮也會相應地飄逸揚起，十分有動感。

飄逸的頭髮和波衫

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操作球員時的手感和返饋也十分真實；球員的加速、轉向、轉身全部都需要時間；射門時皮球撞到龍門或其他球員後的反彈也很現實。而能力值不同的球員在進行同一個動作如傳球、盤球或射門等，出來的效果會有明顯差異，亦令到玩家在組織進攻、由誰來帶球誰來傳球誰來射門亦要相當講究，不是單純向前跑到龍門再按Ｏ射球就可以。

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據官方介紹，FC 24中運用的新技術「HyperMotion V」是迄今以來在遊戲真實性的最大突破，它使用了超過180場頂尖賽事的全方位資料，包括UEFA男子與女子的Champions League、英格蘭超級足球聯賽及西班牙甲組足球聯賽等比賽，以求將現實的足球節奏與流暢性在遊戲上完美重現。

這些對於系列玩家來說可能不是什麼新鮮事，不過對於平常不太玩足球遊戲的記者來說是相當新鮮也頗為驚豔，也難怪為何這麼多人對足球遊戲樂此不疲，畢竟這個再現度實在厲害；而當花心機組織了一個進攻最後射門破網時也是份外有滿足感。

當然防守失誤被對方入波時也會十分「dum春」

內容極豐富

FC 24有種類豐富的遊戲模式；其中記者十分欣賞「球會生涯模式」，主要在於其玩法及系統極為細緻：FC 24在球會生涯模式中盡可能重現了營運一個球會所需要的管理和操作，由在轉會市場尋找球員、安排球探發堀有潛力的球員、安排球員每個星期的訓練日程、管理球會的收入和支出、監督青年軍的發展等等，還需要為聯賽和盃賽的日程作安排，面對不同敵人時排出不同陣容的戰術，兼顧為球會爭勝與球員的體力、狀態和上場機會，各樣林林總總是事項都是記者事前沒有想到的。原來營運一個球會並不是有錢就行，而是需要多方配合才能成事。

球會生涯模式好襟玩

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支援跨平台遊玩

《EA SPORTS FC 24》支持跨平台遊玩，不同世代的主機如PS4、Xbox One與PS5、Xbox Series及PC都可以連線；無論玩家與好友使用任何平台都能共享一個球會。街頭足球模式「」也同樣支援跨平台連線，想和朋友輕鬆踢場波更簡單。遊戲也將設有統一排行榜及各主機專屬排行榜，讓同主機的玩家互相競爭全球排名。

Ultimate Team UT模式可以男女同隊

雖然遊戲有很多不同模式，但既然是玩FC（FIFA），最多人關心始終是「Ultimate Team」UT模式；也就是「課金對戰」模式，玩家可以透過在遊戲中累積代幣或是課金方式購買卡包抽取球員卡，然後編成自己的球隊與其他玩家玩競技。如果不想抽蛋的話，也可以在轉會市場（交易所）直接從其他玩家處購入強力的球員。

來到FC 24，UT模式的最大變動是引入了女子足球員，而且玩家可以自由組合男女球員，想要組全男班、全女班或是只看能力男女混搭都完全OK。而有趣的是男女子球員是採用同一評分系統，因此玩家將有機會抽到一些數值非常高的女子球員；好處是每個位置都可說是多了一倍球員可選，但另一方面也可視為卡池變得更大，而更難抽到想要的特定球員。

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由官方公告的機率指抽到能力值在84以上的球員機率為7.7%；但是記者用終極版送的石「all-in」30抽，都未能抽到任何一位能力值在84以上的球員，可能是記者比較臉黑吧。

據說抽到稀有強力球員時會有「walkout」球員由畫面後方行出來的演出，可惜記者未有機會親身體驗。

不知道和政治正確有沒有關係，感覺今集UT對女球員的評分都比較「鬆手」，到處都能見到能力值在80甚至85以上的女球員；因為數值「屈機」關係，在進攻方面或者可以考慮積極運用高數值的女球員。不過說到防守球員方面，由於女球員身高平均比男球員輸蝕，因此方面防守上就可能會傾向優先採用男球員了。

球員進化系統「evolution」也健在，玩家可以為球員安排進化路線，將其養成為最適合自己風格和陣容的球員。

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今集最高數值球員

每逢FIFA（現在變成了FC）推出，各球員的評分都是玩家關注的焦點；以下為遊戲中評分排名頭20位的球員一覽：

Kylian Mbappé, forward, Paris Saint-Germain, France: 91

Alexia Putellas, midfielder, Barcelona, Spain: 91

Erling Haaland, forward, Manchester City, Norway: 91

Kevin De Bruyne, midfielder, Manchester City, Belgium: 91

Aitana Bonmati, midfielder, Barcelona, Spain: 90

Lionel Messi, forward, Inter Miami, Argentina: 90

Sam Kerr, forward, Chelsea, Australia: 90

Karim Benzema, forward, Al Ittihad, France: 90

Thibaut Courtois, goalkeeper, Real Madrid, Belgium: 90

Harry Kane, forward, Bayern Munich, England: 90



Caroline Graham Hansen, forward, Barcelona, Norway: 90

Robert Lewandowski, forward, Barcelona, Poland: 90

Mohamed Salah, forward, Liverpool, Egypt: 89

Kadidiatou Diani, forward, Lyon, France: 89

Mapi Leon, defender, Barcelona, Spain: 89

Ruben Dias, defender, Manchester City, Portugal: 89

Vini Jr., Brazil: 89

Rodri, midfielder, Manchester City, Spain: 89

Neymar, forward, Al Hilal, Brazil: 89

Alex Morgan, forward, San Diego Wave FC, United States: 89

