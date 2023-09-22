Final Fantasy VII Rebirth 雙BD時長達100小時｜遊戲時長、新要素一覽 此地區未能開放｜TGS東京遊戲展正如火如荼地舉行中，不少已經公布的大作遊戲都在TGS中公開新情報，如玩家們極為期待的《Final Fantasy VII Rebirth》FF7R2就在TGS中釋出大量新資訊，甚至還提供了試玩。《香港01》科技玩物頻道以下整理FF7R2最新資訊合集方便大家一文看清。



FF7 Rebirth 雙BD遊戲份量極足料 夠玩100小時以上

在TGS 2023東京電玩展期間，《Final Fantasy VII Rebirth》製作人北瀨佳範、遊戲總監濱口直樹及創意總監野村哲也透過訪談分享更多本作詳細。

首先是玩家最關心的遊戲內容量和時長，官方表示遊戲的主線劇情會有40小時左右的份量，劇情基本按照原作離開米德加城之後的走向，原作中的各個地區和地標也會登場；而支線劇情的份量更是主線的兩倍以上，換言之單是主線+支線就已經可以玩超過100小時了。章節選擇功能和hard模式也會保留，但同樣需要主線爆機後才能使用。

官方也提到Yuffie不再是額外角色，而是必然會加入到隊伍中

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主線劇情基本按照原作走向，當然也加入了新內容，首先Zacks（札克斯）將會有更多戲份，當然具體內容是什麼就要留給玩家自己在遊戲中發堀。而今集主線劇情的結尾將如之前公布會在「遺忘之都」（Forgotten Capital），也就是Aerith離大家而去的地方；不過由上一集已知FF7R2並非單純按照舊故事重製而是埋了不少伏筆和改動，因此Aerith的命運在重製版也可能大有不同。

另外是遊戲將會需要最少150GB的安裝空間，PS5玩家在遊戲推出時就要預留主機儲存空間來安裝遊戲了。

也提到今集將加入物品製作系統

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大幅強化探索自由度 金碟遊樂園等有新劇情

原作中離開米德加城之後玩家可以在世界地圖中自由探索（當然有限制可到訪區域，需要主線進度逐步開放）；重製版中的流程亦大致相約，玩家可以在世界地圖中自由探索，選擇要解主線劇情還是各地的支線任務。

今集新的交通工具「攝位車」

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官方表示Rebirth雖然並非完全自由的開放世界地圖，但玩家在遊戲中將能在世界地圖上隨意走動，並無縫連接進入各個城鎮或據點。官方舉例遊戲一開始會在格拉斯蘭地區，玩家探索完個地方後，就可穿過連接格拉斯蘭和旁邊朱諾地區的秘銀礦場前往炮台港口城市朱諾。當然玩家不會一開始就能去到所有地區，一樣需要推進劇情解鎖交通工具後才能到達新區域；曾經到訪過的地區亦可以重新到訪再探索，方便回收道具和事件等。

《Final Fantasy VII Rebirth》

不過官方也提到今集將無法到訪Yuffie的故鄉「五台市」（Wutai），官方解釋是團隊想要深入描寫五台市，加上考量到遊戲容量的平衡只好推遲到第三部才實裝。

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另外金碟遊樂園的重點「約會事件」在重製版當然也會再現，更將添加更多可約會角色等新內容，在訪問中更特別強調金碟樂園中的「摩天輪事件」是團隊非常重視的場景，花了極大心力來製作，請玩家拭目以待。

《Final Fantasy VII Rebirth》

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戰鬥系統強化 引入技能樹和新系統「聯手能力」

戰鬥方面基本和Remake相同，Yuffie、Red XIII和Cait Sith將在今集成為可操作角色；而從官方公開的影片可見文森特（Vincent）亦會在今集加入玩家陣營，但就未能在戰鬥中使用，要到再下一集才能成為可操作角色。

今集未有得用Vincent住，可惜

官方也提到今集將會加入技能樹系統，玩家可以習得不同角色之間的「聯手能力」與「聯手動作」，而透過遊玩支線劇情更可以進一步拓展技能樹。聯手能力可當成新的ATB指令，只要儲夠聯手計量表即可發動；而聯手動作則較為需要操作，玩家可能要在戰鬥達成特定條件，如觸發完美防禦等才能發動。

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《Final Fantasy VII Rebirth》

考慮到玩不玩支線劇情會令玩家隊伍強度有很大差距，遊戲也將加入一個動態難度模式，讓玩家並不需要勉強去解支線或刷等級才能打通主線劇情。但是官方亦表示Rebirth將不會繼承Remake的存檔，因此自然亦不會繼承玩家在上一集爆機時的裝備及道具，而是會以預設的狀態開始遊戲。