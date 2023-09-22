Cyberpunk 2077 2.0版更新｜自由幻局獲媒體一致好評｜《Cyberpunk 2077》電馭叛客2077在推出3年之後迎來大型更新2.0版本及DLC內容「自由幻局」Phantom Liberty，某程度上可說是將遊戲「半重做」了一次；《香港01》科技玩物頻道以下整理遊戲2.0版本改動及新內容，以及DLC《自由幻局》的媒體評分。



Cyberpunk 2077 2.0版更新內容一覽

Cyberpunk 2077的2.0版本為免費更新，已於9月21日推出。2.0版本在某程度上可說是將遊戲「半重做」了一次，像是技能樹等許多系統和機制都更新和改善，亦引入了許多新機制和新玩法。以至於遊戲2.0版的更新及改動實在太長，官方索性不發布完整的更新改動內容、只列出重點改動，但只是這樣也已經有好幾頁的長度。

2.0版更新後，玩家可使用既有存檔繼續遊玩，但官方建議玩家重新開始遊戲，以重頭完整體驗2.0大改版後的全新遊戲體驗。而當《自由幻局》在9月26日正式推出後，玩家亦可選擇開始新遊戲並直接進入DLC劇情，以系統預先配置好的新角色進行遊玩。

https://www.cyberpunk.net/zh-tw/news/49093/2-0-geng-xin

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改版後SSD為必要配備

官方也強調遊戲改版之後SSD硬碟為必要配置；使用傳統硬碟HDD雖然也可以運行遊戲，但是HDD的運行未經測試亦不獲支援，無法保證遊戲的正常運作。官方也表示如果真的無法以SSD環境運行，PC版玩家可選擇將遊戲降級為舊版。另外由於遊戲系統大幅調整，官方建議玩家先移除所有mod，到mod對應2.0版本更新後才逐步重新安裝。

Cyberpunk 2077 2.0版

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遊戲2.0版本的重大改動有：



全新警察系統：NPC將跟據通緝等級而對玩家使用不用程度的武力和戰術，也有機會開車追逐玩家，類似GTA中被警方追捕的玩法。

駕駛系統：調整並改善車輛性能與操控性，加入引擎扭矩曲線以反映引擎特色和動力強化，並改善車輛在崎嶇地形及碰撞時的反應；整體而言車子開起來會比以前「更重」。

駕車戰鬥系統：改版後駕車時可使用部份槍械和物品、駕駛重機時可使用近身攻擊；一些車輛將搭載武器可用來攻擊敵人。玩家也可以攻擊車胎令其爆胎；追加車輛相關的新專精。

Cyberpunk 2077 2.0版

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專精與技能徹底翻新：這點玩家可以去官方的流派配置器（配點模擬器）自行體驗。

遊戲經濟制度：變成類似動態難度，NPC敵人等級不再按區域劃分，而是隨玩家等級遞增；戰利品掉落亦將隨玩家等級增加。裝甲（防禦力）不再由服裝提供，而是由改造裝置決定；各種武器亦迎來改動及平衡調整。

各種改善及體驗提升：路人及交通車輛的AI改善、UI改善、物品製作改動及素材簡化、任務及bug修正、提升遊戲穩定性、追加新廣播電台、小遊戲、小場景情節及秘密彩蛋等等。

Cyberpunk 2077 2.0版

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自由幻局獲媒體一致好評

Cyberpunk 2077的DLC內容「自由幻局」Phantom Liberty將於9月26日推出，部份媒體獲得搶先試玩，而評分亦已於昨日解禁，基本獲全球一致好評：撰文之時在遊戲評分統計網站「metacritic」上，自由幻局的PS5版獲40個媒體/評論家評測、平均得分為88分；PC版則有39個評測、平均得分89分。雖然比不上獲得96分的《薩爾達傳說：王國之淚》和《柏德之門3》，但亦屬於相當高的評價。

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外國遊戲媒體「Hardcore Gamer」在評測中指出自由幻局的劇情引人入勝，任務流程極具電影感，本身已喜歡Cyberpunk 2077的玩家肯定能有更美滿的體驗，而尚未玩過本作的人亦很應該給這款遊戲一個機會。

https://hardcoregamer.com/reviews/review-cyberpunk-2077-phantom-liberty/469351/

由於自由幻局尚未正推出因此沒有玩家評分可言，但是遊戲的2.0版本免費更新已經推出，一出之下遊戲在Steam獲得爆發性好評增長，單是9月21日單日就已獲得近千個好評。有玩家表示2.0版本基本上將遊戲所有主要問題和缺漏都修正過來，現時遊戲終於達到了當年玩家期待的水準。

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