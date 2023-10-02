2023 10月遊戲 PS5 蜘蛛俠2、Switch Mario Wonder、XBox X/S Forza Motorspot｜今年10月特別多好Game玩，月頭到月尾都有重磅大作出爐，機迷真的要想辦法預留時間打機清Game了。



月頭到月尾都有重磅大作發售 機迷想抖都無得抖

10月有相當多重磅遊戲推出，月頭有回歸原點的刺客教條系列最新作《刺客教條：幻象》 Assassin's Creed Mirage、名偵探比卡超新作和人氣賽車遊戲「極限競速」最新作《Forza Motorsport》；月中有PS5獨佔類魂大作《墮落之王》Lords of the Fallen、超音鼠系列新作《索尼克 超級巨星》和fans都等了很久相隔13年的續作《心靈殺手2》 Alan Wake 2。

Marvel's Spider-Man 2相信大家都等唔切了

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到月尾就有Diablo 4暗黑破壞神的第2賽季「血之賽季」，以及全球機迷都極之期待的超級大作《Marvel's Spider-Man 2》漫威蜘蛛俠2；Switch機主就有任天堂本家遊戲《超級瑪利歐兄弟 驚奇 》Super Mario Bros. Wonder，愛好模擬經營建設的玩家則有最強大作《大都會：天際2》Cities: Skylines II，今個10月真是不論什麼平台、愛好什麼遊玩類型的玩家都有Game玩。

按圖放大2023年10月主要遊戲發售時間表：



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2023年10月主要遊戲發售時間表：



魔界戰記DISGAEA 7（PC版）

10月4日 平台：PC（Steam）



刺客教條：幻象 Assassin's Creed Mirage

10月5日 平台：PC、PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series



刀劍神域 異絆集結

10月5日 平台：PC、PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series



名偵探比卡超 閃電回歸 Detective Pikachu Returns

10月6日 平台：Switch



Forza Motorsport

10月10日 平台：PC、Xbox One、Xbox Series



全軍破敵：法老 Total War: PHARAOH

10月11日 平台：PC



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Star Trek: Infinite

10月12日 平台：PC、PS5、Xbox Series X/S



熱血物語SP

10月13日 平台：PC、Switch



墮落之王 Lords of the Fallen

10月13日 平台：PC、PS5、Xbox Series X/S



索尼克 超級巨星 Sonic Superstar

10月17日 平台：PC、PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series、Switch



心靈殺手2 Alan Wake 2

10月17日 平台：PC、PS5、Xbox Series X/S



Diablo 4 暗黑破壞神4 - 血之賽季

10月18日 平台：PC、PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X/S



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ENDLESS Dungeon

10月19日 平台：PC、PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X/S、Switch



漫威蜘蛛俠2 Marvel's Spider-Man 2

10月20日 平台：PS5



超級瑪利歐兄弟 驚奇 Super Mario Bros. Wonder

10月20日 平台：Switch



Just Dance 2024 舞力全開2024

10月24日 平台：PS5、Xbox Series X/S、Switch



大都會：天際2 Cities: Skylines II

10月25日 平台：PC



幽影行者2 Ghostrunner 2

10月26日 平台：PC、PS5、Xbox Series X/S



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