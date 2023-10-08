名偵探Pikachu閃電回歸｜那隻老牛聲比卡超回來了、來一起查案吧

《Pokemon 寶可夢》正傳、外傳遊戲款式眾多，當中有一隻最特殊的「異變種」《名偵探Pikachu》，故事主人翁Tim Goodman當私家偵探的老爸Harry在一次意外後下落不明，遺下一隻會說人話、阿伯老爹聲線的Pikachu（只有主角聽得懂、其他人耳中仍是Pika Pika叫聲），1人1鼠組成神探二人組，此game亦非RPG，而是文字+動作的推理解迷game！以上為你解說玩法和故事：



最不像Pokemon的Pokemon遊戲

在第1集內，Tim 與Pikachu發現Harry的失蹤的過程中，故事舞台萊姆市接連發生兇案；作案的寶可夢通通都雙眼通紅、狂暴失控，幕後黑手是利用化學藥品令Pokemon兇暴化從而作案的邪惡組織「R」，故事結尾Tim與Pikachu大破「R」陰謀，更救出了被「R」拘禁的超夢，從牠口中得知Harry仍然在生。而續集《閃電回歸》，正是講二人繼續尋找Harry的下落，但新的危機似乎也漸漸迫近……

沒有育成戰鬥｜文字+動作冒險推理

這遊戲只套用《寶可夢》世界觀和Pokemon種類，玩法完全不同，它沒有育成、對戰等元素，而是一款以文字、推理、搜尋為主的冒險遊戲。玩法簡單，只需控制阿Tim，在舞台中自由走動，在不同場景內與畫面中的人類交談，或經由Pikachu跟其他Pokemon溝通，取得線索再一起推理，蒐集證言和證據，完成「推理筆記本」從而推進劇情。

玩法簡單，只需控制阿Tim，在舞台中自由走動，在不同場景內與畫面中的人類交談。

後期你可以找其他Pokemon幫手，比如由Pikachu騎著卡蒂狗，利用牠的嗅覺尋找線索。

遊戲也不只得文字，有時會忽然進入一些小遊戲，比如連按，選方向等；也需要拿放大鏡在畫面中找線索，比如尋找隱藏在內的小精靈。

有時會忽然進入一些小遊戲，比如連按，選方向等

有時你需要拿放大鏡在畫面中找線索，比如尋找隱藏在內的小精靈。

需要跟Pika談話可按十字掣左／Pika有時會主動想傾，畫面左下有icon提示，此時點十字掣右即可。

需要跟Pika談話可按十字掣左／Pika有時會主動想傾，畫面左下有icon提示，此時點十字掣右即可。

你又可以入menu隨時save／load，也可以翻看對話再進行推理。

你又可以入menu隨時save／load，也可以翻看對話再進行推理。

遊戲也不只得文字，有時你需要拿放大鏡在畫面中找線索，比如尋找隱藏在內的小精靈。

有時你需要拿放大鏡在畫面中找線索，比如尋找隱藏在內的小精靈。

以非訓練員視點｜在Pokemon世界遊歷

二人所在的故事舞台萊姆市與《Pokemon》其他城市文化不一樣；這裡的Pokemon可自由從事想做的工作，與人平等生活。再加上「聽得懂Pokemon的話」這元素，喜歡Pokemon世界觀的人，可以暫時不當「精靈訓練員」，以全新角度走進不太一樣的Pokemon世界，新奇有趣。

而故事中的Pikachu，絕不是陪小智20幾年那隻。它跟隨名偵探Harry多年，有很豐富的查案經驗，在Tim耳中他的Pika Pika聲都變了大叔老牛聲。Pikachu頭上戴著Harry送他的偵探帽，平時興趣是嘆咖啡、觀察人類，相反阿Tim偵探菜鳥新人，又很擔心爸爸安危，比卡超作為前輩提點小子，又會安慰他叫他冷靜，跟小智x比卡超的互動很不一樣，令故事變得新鮮有趣。

Pikachu頭上戴著Harry送他的偵探帽，平時興趣是嘆咖啡、觀察人類

另外，在第2集中，會將第1集真人版電影當成「戲中戲」，意思是指二人破案後名氣大升，有電影商將二人經歷拍成電影；雖然劇情沒吐嘈將Tim改成黑人，但母親和妹妹竟在對白中抱怨自己角色被直接刪走，笑死。

Tim 的妹妹在對白中抱怨自己角色在真人電影中被刪走，笑死。

故事連接真人電影｜看過就懂

另外，上集的劇情其實已相當原汁原味的拍成真人電影版（不過主角變了黑人），就算你沒有玩過上集game，只要去看電影版，就可以馬上融入故事，去玩《閃電回歸》。所以入門門檻其實很低。若你只喜歡《寶可夢》遊戲中的育成／戰鬥元素，那《名偵探Pikachu閃電回歸》就未必適合你。

就算沒有玩過上集game，只要去看電影版，就可以馬上融入故事。

商品名稱：《名偵探皮卡丘 閃電回歸》

發售日：2023年10月6日

發行：The Pokémon Company

平台：Nintendo Switch

遊戲類型：電影式冒險遊戲

遊戲人數：1人

需要空間：9.0GB

售價：＄429或1張任天堂遊戲兌換券（盒裝版送初回特典卡「名偵探皮卡丘」）

支援語言：日文、英文、西班牙文、法文、德文、義大利文、韓文、繁體中文、簡體中文

支援語音：日文、英文

＊嗚謝：任天堂（香港）提供遊戲試玩作介紹