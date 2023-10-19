Switch 超級瑪利歐兄弟 驚奇Super Mario Bros. Wonder 介紹｜原來 Switch 自2017年推出至今，未曾製作過款全新的純2D橫向《Super Mario Bros.》作品！由2012 年WiiU舊作《New 超級瑪利歐兄弟 U》開始數……相隔 11 年全新2D Mario遊戲《超級瑪利歐兄弟 驚奇》終於面世！新作可4人同玩、有12款角色及4種新能力，協助你解救被庫巴入侵的「花花王國」，即睇遊戲介紹。



爆SEED拯度花花王國

Mario 自N64年代開始分為3D第3身視點冒險，以及傳統的2D橫向動作兩大類，玩法一字咁淺，起步後一直向右跑，以踐踏和頭頂兩種攻擊方法對付敵人，收集金幣及各種能力草菇，取得巨大化、噴火等能力，最終摘下終點線的旗幟為之過版。在《Mario Wonder》中，Mario一行人來到「花花王國」，庫巴忽然出現並搶走了王國能量之源「Flower Seed」。你的目標就是攻略7大版圖、打敗庫巴。

Switch 超級瑪利歐兄弟 驚奇Super Mario Bros. Wonder

庫巴忽然出現並搶走了王國能量之源「Flower Seed」。你的目標就是攻略7大版圖、打敗庫巴。

12角色任揀｜Yoshi、偷天兔完全無敵入門者輕鬆爆機

《超級瑪利歐兄弟 驚奇》可選擇角色多達12人，除了Mario兩兄弟之外，碧姬公主跳躍力特強、黛西是大力女。四色Yoshi 耀西有「空中踏步跳躍」、「吞」、「吐」等獨有能力。而耀西跟偷天兔Nabbit還有一個特色，就是被敵人觸碰也不會gameover、完全無敵（但掉下去還是會輸），令初玩者及小朋友都可以開心過版。

《超級瑪利歐兄弟 驚奇》可選擇角色多達12人，除了Mario兩兄弟之外，碧姬公主跳躍力特強、黛西是大力女。

4大新能力｜大象鼻夠豪邁

每一款新Mario Game，瑪利歐都會有新的能力，在《驚奇》中就有：「大象瑪利歐」可以用象鼻攻擊敵人、噴水令植物生長打開新隱藏通道；「泡泡」有點像經典game《泡泡龍》可以用泡包裹敵人令它浮空，又或者以泡泡當踏板跳高；「鑽頭瑪利歐」是男人的浪漫，它可以用作爆開牆壁，又或潛行至地底及天花。

「大象瑪利歐」可以用象鼻攻擊敵人、噴水令植物生長打開新隱藏通道

「泡泡」有點像經典game《泡泡龍》可以用泡包裹敵人令它浮空

鑽頭瑪利歐」是男人的浪漫

最後就是能力最強最罕有的「Wonder Flower 驚奇花」，吃下後整個舞台都會產生變化，比如水管會變彎、下流星雨、角色會變成尖釘鐵球等等，每個版面都會出現新能力，非常好玩。

最後就是能力最強最罕有的「Wonder Flower 驚奇花」

毛毛虫跟身變實用道具

另外，除了角色吃道具變出新形態，《超級瑪利歐兄弟 驚奇》還會有一條毛毛虫Badges陪你戰鬥，當你在版圖完成指定任務要求，就可收集到花花「徽章」，Badges會追加「長鞭」、「防火牆」、「加速」、「三角跳」等額外能力。但留意4人同玩時，全隊都只能使用同一能力。

《超級瑪利歐兄弟 驚奇》還會有一條毛毛虫Badges陪你戰鬥

多人對戰方面，單機可以4人同玩，合作時任何角色被打敗後會變成幽靈，同伴可以限時內前去救人，繼續一起冒險。而連線對戰方面，你亦可以開party room，在房間說明中寫上召人做甚麼任務，等朋友或其他網友加入。而除了連線同玩，如果你有一些版面未能過關，可以在網上看看其他人成功的例子，跟著他的「影子」一步一步完成版面。

抵玩、好玩、Switch機主一定要玩

這款《超級瑪利歐兄弟 驚奇》Super Mario Bros. Wonder 非常之易上手，玩得精可以完美過版，小朋友都可以用耀西Yoshi一起參與，內容實在非常豐富，畫面風格鮮豔繽紛，就算沒有DLC都覺得好抵玩。網上傳下年9月就出新Switch，這款Woder很可能就是Switch最終、最強的必玩Mario Game了，絕對值得買一隻看門口。＄429（實體版／下載版同價）

＄429（實體版／下載版同價）／遊戲軟體由任天堂(香港)提供

尖咀斗記有試玩活動

10月20日至10月22日，尖沙咀玩具反斗城有一個《超級瑪利歐兄弟 驚奇》試玩區，活動期間凡於尖沙咀玩具反斗城店購買《超級瑪利歐兄弟 驚奇》遊戲乙隻，可獲得限定特典精美貼紙一張及早期購入特典伸縮購物袋，是次活動亦會免費派發紀念品-紙帽，數量有限送完即止，於會場簽到「Nintendo Account」，可獲限量原子筆一枝※數量有限，送完即止 ※每人每日只可簽到一次

活動名稱：尖沙咀玩具“反”斗城 《超級瑪利歐兄弟 驚奇》 試玩會

活動日期：2023年10月20至22日

活動地點：尖沙咀海港城海運大廈地下中庭

開放時間：11:30 - 20:30

