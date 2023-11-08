Switch 2消息｜NDS雙芒、試玩及推出日傳聞 任天堂古川社長爆料｜任天堂Switch面世已接近7年，坊間都十分期待任天堂能推出下一代主機，而過去一年關於Switch 2的傳聞及流出亦是滿天飛。最近任天堂就發表了財務報告，古川社長更在網上記者招待會中回應最近有關Switch 2的流出和傳聞。



任天堂最新財報 利潤創新高

據日本各新聞網站報導，任天堂在11月7日公開了23-24財政年度上半年（4月~9月）的財報：上半財年銷售額為7962億日元，比去年同比增長21.2%；營業利潤為2799億日元，比去年同期增長27.0%，這數字亦刷新了任天堂的的半年純利紀錄。Switch主機的累計銷量已達1億3246萬台、Switch遊戲的累計銷量達11億3323萬份。官方也公開了部份Switch遊戲的累計銷量，如《瑪利歐賽車8豪華版》5701萬份、《集合啦!動物森友會》4338萬份、《任天堂明星大亂鬥特別版》3244萬份、《塞爾達傳說 曠野之息》3115萬等。

https://www.sankei.com/article/20231107-FQ55DTA2LZLVLHSMRHKXBBZN4M/

👉直擊LE SSERAFIM Blizzcon2023現場演出｜高質Coser+會場盛況報告

不過面世多年的Switch，主機銷量始終已接近走到盡頭，財報指Switch主機今期的銷量為684萬部，雖然比去年同期增加了2.4%，但離任天堂在今年3月定下的1500萬部的目標有很大差距。

官方回應Switch 2傳聞 指現時網上流出大都不正確

據日本新聞網站「每日新聞」報導；任天堂社長「古川俊太郎」在11月7日舉行了一場網上記者招待會，期間更罕有地回應了現時有關Switch 2的各種傳聞。

古川俊太郎（網路圖片）

👉魔獸兵團、Diablo 4資料片、WoW新故事｜BlizzCon 2023發布懶人包

古川社長直指「網上有關Switch 2的各種傳言及流出都不正確」（ネットを中心にあたかも公開情報であるかのようなうわさが流れているが不正確だ），並特別提及「任天堂曾在2023年夏季的海外活動中向遊戲商展示Switch 2 demo機」的報導「並非事實」（23年夏の海外イベントで任天堂が新しい機種のデモンストレーションをした――といった報道内容を挙げた上で「事実ではない」）。古川社長亦否定了關於任天堂曾在2022年向特定的遊戲開發商展示下一代Switch的傳聞。

至於早前被外國媒體發現任天堂申請的新雙屏幕機台專利，古川社長則大方承認是事實；不過也同時表明即使申請了專利術技，亦不代表該技術會在Switch 2或將來的任天堂產品中使用。

（任天堂）

由於Switch 2的相關報導十分吸引玩家、讀者關注，因此不排除所謂的爆料、流出其實是有人為吸睛而虛構的內容；Switch 2相關爆料當成茶餘飯後話題看看並無不可，只是不要隨便輕信就是了。

👉美國旅遊Sim實測2023｜ 加州實測3大鴨寮街預付Sim卡、這張最實用