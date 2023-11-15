人中之龍7外傳 英雄無名攻略｜最強裝備推薦&入手方法一覽｜《人中之龍7外傳 英雄無名》已正式推出，今次以桐生一馬為主角、用回系列傳統的動作玩法，相信不少fans都已逼不及待開玩；《香港01》科技玩物頻道以下推薦一些遊戲中強力的裝備讓玩家不論過關、解任務還是做收集都更方便。



優先提升防具裝備數量增加

玩家在一開始只能裝備一件防具，但是之後可以取得強化能力來裝備更多防具；由於本作中很多防具除了防禦力之外還會提升攻擊力，以至是有狀態異常抗性或其他特殊效果，能多穿一件裝備都會令戰鬥能力大為提高，因此最好是優先取得防具裝備數量增加的強化。

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以下介紹一些數值強勁或是具有特殊效果的強力防具：

帝釋天護身符：數值並不強，但能抗出血和暈眩，而且還有效果是減輕熱血計量表的消耗，一減是直接減少一半，差不多可以說帶了它之後就能比平使出多一倍的熱血動作，再配合回復熱血計量表的道具或喝酒+酒醉攻擊提升熱血量表回復技能的話，差不多是無限連發熱血動作、什麼強敵boss都直接屈到死，效果極強。

取得方法是在赤目商店以10000赤目點數交換（需要增加過1次商品項目）。

帝釋天護身符強無敵

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龍神護身符：效果是瀕死時自動回復熱血計量表，配合其他瀕死時發動的技能可發揮驚人威力，不過不是人人都喜歡玩「底力」，此效果不用亦問題不大；主要是它本身數值超高，攻擊力、防禦力各+600是遊戲中最頂尖級數，一穿身上就會變強好幾倍。取得方法是在赤目商店以60000赤目點數交換（需要增加過2次商品項目）。60000赤目點數看起來很多，但是如果解外派任務和委託較勤力的話，在第3章時就能取得，並不算太困難。

單是600攻防已經屈機

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龍眼：攻防各加260，數值不差而且附帶赤目點數獲得量提升的效果，帶在身上就是賺。取得方法是第3章後半劇情，溝呂木大叔將店鋪搬到赤目的基地內後和大叔購買。

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招福銀色內褲：並不是最強力的後期裝備，但是只要20萬元就能買到攻防各+300十分經濟實惠；如果一直都沒太在意獲取裝備，可以先買一條來快速提升能力（同款內褲不能穿兩條，多買也無用）。在主線第3章後在城堡精品店後方的NPC處購買。

招福金色內褲：本作最強裝備之一，950攻擊力、100各種防禦力和所有狀態異常抗性，只是售價高達5000萬元，需要花時間刷錢才能買到。在主線第3章後在城堡精品店後方的NPC處購買。

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龍之束腹：240攻、600防還有抗出血，相當不錯的防具；在赤目商店以16000點數購入（需要增加過2次商品項目），或是城堡精品店以198萬圓購入。

加倍奉還戒指：數值不高但效果是體力越低時攻擊力越高，可配合龍神護身符及其他瀕死時發動的技能來玩「底力」流。在惠比壽屋以22000圓購入。