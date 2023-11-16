PS Portal評分解禁獲普遍好評 惟Xbox玩家不滿:高分過XSS係咩玩法｜PS5專用的串流掌機「PlayStation Portal」PS Portal即將上市，最近外國媒體的評分亦已解禁，以下整理各媒體評分重點供大家參考之後要不要「出機」。



PS Portal媒體評分解禁 大Mon、握持感、續航力獲好評

在外國主流評分網站「Metacritic」上有一篇專題收集了各媒體對於PlayStation Portal的評測；在撰文時間共收錄了18家媒體的評測，其中有7份為正評、8份為不過不失、3份為負評。

https://www.metacritic.com/news/playstation-portal-review-roundup/

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正評方面外國科技媒體TechRadar為PS Portal打出5星滿分；評分指出PS Portal的人體工學設計極佳、手感超好，加上8吋LCD屏幕帶來了一個優秀的PS5遠端遊玩體驗。當然這也是此機的唯一用途，但它亦在這件事上做得非常出色；如果你很清楚這部機能提供什麼、自己又需要什麼的話，它非常值得推薦。

著名媒體IGN也在10分滿分中給出8分，指雖然現時可用手機+手掣來玩，但是PS Portal自帶的8吋高質素LCD屏幕是難以取代的優勢，「大就是好」不單畫面比iPhone等手機大得多，畫質亦十分出色。至於連線品質方面，評分指在Wi-Fi訊號良好的環境下，遊玩基本沒有延遲或掉幀，只有在玩Marvel's Spider-man 2和FF7 Remake期間、動作最激烈的場景下會有掉幀和解像度下降的情況。評分也稱贊了其8~9小時的續航力

https://www.ign.com/articles/playstation-portal-review

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但評分也特別提到PS Portal的一個缺點，就是無法使用需要經瀏覽器登入的Wi-Fi網路（因為PS Portal根本沒有內建瀏覽器）；現時不少免費Wi-Fi都需要經瀏覽器登入，令此機在帶出街用時有些不便。另外評分也批評了PS Portal不支援藍芽，無法使用藍芽耳機只能經3.5mm插頭來使用耳機是一個缺點。

較為中間的評價有Polygon；Poly指出PS Portal就是一部PS5專用串流機，亦是此機的唯一用途，而Polygon也認為PS Portal在這件事上做得相當出色，只是現時也已有許多裝置能做到類似效果，看你是否認為值得付200美元來讓自己不再需要以藍芽來將PS5手掣配對到電話上。

https://www.ign.com/articles/playstation-portal-review

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負評則有PC Magazine，指出PS Portal的1080p屏幕銳利度比不少近代手機要差；指其作為一部功能單一、無法獨立運行的機體，其200美元的售價應該要交出更高的質素。另外也有其他評論提到PS Portal的屏幕四個角落外露、感覺較容易因為碰撞而損壞，而目前也沒有官方的保護殼或保護套，只能購買第三廠的暫用等問題。

https://www.pcmag.com/reviews/sony-playstation-portal

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網民反應對此大多不置可否；有網民對IGN給出偏高的8分表示不解，並指出IGN也給ASUS Rog Ally 8分，Xbox Series S更是只得7分，質疑為何PS Portal這部無法獨自運作的串流掌機，得分竟然比能獨立運行、有遊戲以外的多種功能的主機來得更高。

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香港未知幾時有

PS Portal在11月15日已於日本等部份地區開始發售，不過暫時香港就未有供應；至於什麼時候有得買目前尚未有確實日期，但相信會在今年之內見街。