Black Friday必買推薦｜PS Store、Sega、Capcom 20款遊戲低至2折
Black Friday必買推薦｜PS Store、Sega、Capcom 20款遊戲低至2折｜Black Friday 黑色星期五劈促銷即將到來，各廠商已率先推出優惠，抵玩價低至2折：香港 PlayStation Store、Sega、Capcom 20隻必買推薦
PS Store Black Friday特賣低至2折
今次PS Store Black Friday特賣商品約300項、並不算多，但勝在平均折扣率高，且大都是人氣熱門大作，例如有《Diablo 4 暗黑破壞神4》六折、《霍格華茲的傳承》六折等等，如果之前錯過了這些大作遊戲的話就可趁今次補回來。
另外如果算上同期展開的「熱門優惠」和「PlayStation Indies」優惠比較，今次打折的商品合共就接近1000款，就算不愛大作遊玩而是愛玩小眾 / 獨立遊戲都有選擇。
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貴價PS Plus會籍都有折扣
另外今次特賣還有PS Plus會籍特價：既有會員則在升級至Plus「升級」時可享75折優惠價；若升級至PlayStation Plus「高級」則可享7折優惠價。
今次PS Store Black Friday特賣由11月17日至27日為止，「熱門優惠」和「PlayStation Indies」則是到11月29日，等Game玩的玩家就要把握時間。
按圖放大PS Store Black Friday特賣20款必玩抵買之選：
PS Store Black Friday特賣20款必玩抵買之選：
Lies of P
HK$262.40（-20% 原價HK$328.00）
《霍格華茲的傳承》PS5 版
HK$328.80（-40% 原價HK$548.00）
《飆酷車神：動力慶典》標準版 - 跨世代同捆
HK$328.80（-40% 原價HK$548.00）
EA SPORTS FC 24 標準版 PS4 及 PS5
HK$274.50（-50% 原價HK$549.00）
暗黑破壞神IV 標準版
HK$329.40（-40%原價HK$549.00）
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STAR WARS 絕地：倖存者
HK$329.40（-40% 原價HK$549.00）
Street Fighter 6
HK$302.28（-34% 原價HK$458.00）
刺客教條：幻象
HK$310.40（-20% 原價HK$388.00）
Resident Evil 4 生化危機4重製版 PS4 & PS5
HK$289.08（-34% 原價HK$438.00）
Resident Evil Village PS4 & PS5
HK$123.20（-60% 原價HK$308.00）
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電馭叛客 2077：自由幻局 組合包
HK$454.40（-20% 原價HK$568.00）
跑車浪漫旅7 GT7
HK$323.76（-43% 原價HK$568.00）
FINAL FANTASY XVI
HK$397.60（-30% 原價HK$568.00）
Lords of the Fallen
HK$397.60（-30% 原價HK$568.00）
索尼克 超級巨星 數位豪華版 PS4 & PS5
HK$313.50（-25% 原價HK$418.00）
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Monster Hunter Rise + Sunbreak 組合包
HK$229.00（-50% 原價HK$458.00）
Marvel's Spider-Man Remastered
HK$199.00（-50% 原價HK$398.00）
The Last of Us Part I
HK$323.76（-43% 原價HK$568.00）
人中之龍 維新！ 極 PS4 & PS5
HK$204.00（-50% 原價HK$408.00）
No Man's Sky PS4 & PS5
HK$234.00（-50% 原價HK$468.00）
另外除了PS Store特賣之外，Capcom和SEGA都舉行各自的Black Friday特賣，兩廠旗下大作遊戲打折出售；雖然就只限定是這些廠商旗下的作品，但相對地就除了PS平台外在Steam、Xbox及Switch等其他平台的版本都有折扣，PS平台以外的玩家可留意。