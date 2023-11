Black Friday必買推薦|PS Store、Sega、Capcom 20款遊戲低至2折|Black Friday 黑色星期五劈促銷即將到來,各廠商已率先推出優惠,抵玩價低至2折:香港 PlayStation Store、Sega、Capcom 20隻必買推薦



PS Store Black Friday特賣低至2折

今次PS Store Black Friday特賣商品約300項、並不算多,但勝在平均折扣率高,且大都是人氣熱門大作,例如有《Diablo 4 暗黑破壞神4》六折、《霍格華茲的傳承》六折等等,如果之前錯過了這些大作遊戲的話就可趁今次補回來。

另外如果算上同期展開的「熱門優惠」和「PlayStation Indies」優惠比較,今次打折的商品合共就接近1000款,就算不愛大作遊玩而是愛玩小眾 / 獨立遊戲都有選擇。

PS Store 3個優惠同步展開

貴價PS Plus會籍都有折扣

另外今次特賣還有PS Plus會籍特價:既有會員則在升級至Plus「升級」時可享75折優惠價;若升級至PlayStation Plus「高級」則可享7折優惠價。

今次PS Store Black Friday特賣由11月17日至27日為止,「熱門優惠」和「PlayStation Indies」則是到11月29日,等Game玩的玩家就要把握時間。

按圖放大PS Store Black Friday特賣20款必玩抵買之選:



+ 15

PS Store Black Friday特賣20款必玩抵買之選:



Lies of P

HK$262.40(-20% 原價HK$328.00)



《霍格華茲的傳承》PS5 版

HK$328.80(-40% 原價HK$548.00)



《飆酷車神:動力慶典》標準版 - 跨世代同捆

HK$328.80(-40% 原價HK$548.00)



EA SPORTS FC 24 標準版 PS4 及 PS5

HK$274.50(-50% 原價HK$549.00)



暗黑破壞神IV 標準版

HK$329.40(-40%原價HK$549.00)



STAR WARS 絕地:倖存者

HK$329.40(-40% 原價HK$549.00)



Street Fighter 6

HK$302.28(-34% 原價HK$458.00)



刺客教條:幻象

HK$310.40(-20% 原價HK$388.00)



Resident Evil 4 生化危機4重製版 PS4 & PS5

HK$289.08(-34% 原價HK$438.00)



Resident Evil Village PS4 & PS5

HK$123.20(-60% 原價HK$308.00)



電馭叛客 2077:自由幻局 組合包

HK$454.40(-20% 原價HK$568.00)



跑車浪漫旅7 GT7

HK$323.76(-43% 原價HK$568.00)



FINAL FANTASY XVI

HK$397.60(-30% 原價HK$568.00)



Lords of the Fallen

HK$397.60(-30% 原價HK$568.00)



索尼克 超級巨星 數位豪華版 PS4 & PS5

HK$313.50(-25% 原價HK$418.00)



Monster Hunter Rise + Sunbreak 組合包

HK$229.00(-50% 原價HK$458.00)



Marvel's Spider-Man Remastered

HK$199.00(-50% 原價HK$398.00)



The Last of Us Part I

HK$323.76(-43% 原價HK$568.00)



人中之龍 維新! 極 PS4 & PS5

HK$204.00(-50% 原價HK$408.00)



No Man's Sky PS4 & PS5

HK$234.00(-50% 原價HK$468.00)



另外除了PS Store特賣之外,Capcom和SEGA都舉行各自的Black Friday特賣,兩廠旗下大作遊戲打折出售;雖然就只限定是這些廠商旗下的作品,但相對地就除了PS平台外在Steam、Xbox及Switch等其他平台的版本都有折扣,PS平台以外的玩家可留意。