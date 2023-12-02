《勇者鬥惡龍 怪物仙境 3》遊戲介紹｜日本國民級遊戲《勇者鬥惡龍》的手提機系列《DQ Monsters》，以《勇鬥》世界觀、鳥山明設計怪物，融合Pokemon式收集怪物同伴及育成玩法。等待了7年，Switch終於推出新一代《勇者鬥惡龍 怪物仙境 3 魔族王子與艾爾芙的旅程（ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅）》，而且還備有繁體中文字幕！



當它是「勇者鬥惡龍版」寶可夢就fit晒

《勇者鬥惡龍怪物仙境3》是DQM系列誕生25周年紀念作，亦是正傳DQM2（另有一派生系列叫DQM JOKER，系統更簡單更像Pokemon）推出後22年才出現的正傳第3集。你可以直接當它是一隻「勇鬥版Pokemon」，主角像精靈訓練員多過屠龍勇者，他不能自行戰鬥，也不必打倒大魔王救世，只需要在各種小冒險中收集怪物同伴，進行育成、配種，以求誕生出最強的下一代怪物，成為最強的「怪物大師」。

《勇者鬥惡龍 怪物仙境 3》遊戲介紹

魔王之子大冒險｜三位主角性格鮮明

如果你有玩過《DQ4》（勇者鬥惡龍 4 被引導的人們），可能都會記得這位魔王之子皮薩羅（ピサロ），他是的一位悲劇人物，由於女友更被貪婪的人類殺死，所以非常憎恨人類，最終化為怪物對付勇者。《DQ》作者似乎很喜歡這角色，在PS重製版為他改寫悲劇結局，安排勇者會合死而復生的羅莎莉（ロザリー），一同拯救走火入魔的皮薩羅。而《怪物仙境3》將進一步補寫他的童年故事，羅莎莉亦都會出場，究竟會是一場喜劇還是悲劇呢？

混血王子的背叛？

Anyway，總之《勇者鬥惡龍怪物仙境3》就是皮薩羅王子，他是一位由魔王與人類女子所生的混血王子，自細與母親居於深山內的小村落，在一次事件中皮薩羅不聽媽媽勸告，動用魔族力量打怪獸救同學仔，不單沒得到感謝，反令自己跟媽媽被村民迫害……而禍不單行，父親嫌皮薩羅傷客魔族同胞，對他施了「無法對魔物發動攻擊」的詛咒。皮薩羅決定成為怪物大師，藉由怪獸之手戰鬥報仇，與妖精族少女羅莎莉（ロザリー）以及魔法研究家本內特（ベネット）一起前往魔界大冒險。

魔王之子皮薩羅（ピサロ）中了父親的詛咒，無法對魔物發動攻擊。

皮薩羅會與溫柔的艾爾芙族少女羅莎莉（ロザリー），以及魔法研究家本內特（ベネット）一起前往魔界大冒險。

魔法研究家本內特（ベネット）有點手腳不乾淨，似乎有小偷職業屬性。

記者自己認為，不少日式RPG自主放棄日本獨有的動漫風格，硬是要配合歐美「荷里活化」、「像真度要高」，完全是放棄了自己的長處。而《怪物仙境 3》就正好相反，它保持了日系風味，而且將它做得極致，在故事中你會去到很多不同主題的地區，比如甜品地域「甘味棲」是以點心蛋糕砌成，會隨季節更換甜品款式：春天是草莓系、秋天是朱古力主題，好不有趣。

遊戲在原野／城鎮中設有時間流動的設定，日與夜遇到的怪物能力不同，城鎮中的店子會在晚上關門，當然亦有些美麗的事只會在晚上發生。而《怪物仙境 3》甚至加入了更細緻的氣侯／春夏秋冬四季變化，在冒險過程中會感受到時間的流動，好玩得來有點浪漫。

《怪物仙境 3》有細緻的氣侯／春夏秋冬四季變化，在冒險過程中會感受到時間的流動。

而且背景的季節更換不只是視覺享受，遊戲也有Action RPG 開地圖機關元素，有些高牆需要等到夏天植物成長，才可以攀爬藤蔓登高通過，河流和湖泊會在冬天結冰，打開通往新地區的路線。

戰鬥方面，為照顧少接觸RPG的玩家，除了基本以回合制為每隻怪物同伴入指令進行戰鬥，你更可以「放置play」交由電腦進行「自動戰鬥（おまかせ戦闘）」，當中包括3種戰鬥方針「全力進攻」、「珍惜生命」以及「消除戰力」（利用魔法令對方昏迷、麻痺等），《怪物仙境 3》的電腦戰鬥，更甚至可以微調每一個招式的使用密度。而且可選x2兩倍速戰鬥，真的非常適合沒有時間，但又想玩RPG的大忙人練功升Lv。

可以「放置play」交由電腦進行「自動戰鬥（おまかせ戦闘）」

500多種怪物有排你「溝」

《怪物仙境 3》內有多達500種怪物，主角和全部怪物都是由《龍珠》作者鳥山明設計。遊戲中，主角不是靠掉精靈球收集怪獸同伴，而是需要挖角（スカウト）。過程既要威迫又要利誘，先用攻擊削減目標的體能，或針對不同種族怪物送禮送食物，最後以一種靠玩家智力與攻擊力計算出來的「挖角攻擊（スカウトアタック）」將對手收服，能力愈高成功率就愈大。

主角不是靠掉精靈球收集怪獸同伴，而是需要挖角（スカウト）

最後就是育成和配種玩法，除了收集怪物，你還需要打聽不同的配種組合，經過不斷微調，從加強下一次戰鬥數值、或配出新種族等方向慢慢研究。好像以下就是例子：以喜歡藏於井戸內的魔人，混合喜歡偷吃寶物的袋袋獸，就可以生出寶箱怪（沒錯，《葬送的芙莉蓮》那個是向DQ致敬！）

以喜歡藏於井戸內的魔人，混合喜歡偷吃寶物的袋袋獸，就可以生出寶箱怪

不少日系RPG怪獸的雛形，其實都來自DQ，《葬送的芙莉蓮》中的寶箱怪正是一次致敬！

適合手遊玩家接觸DQ世界的門檻

DQM整個系列已有七年沒新作，期間遊戲界已變天，《勇者鬥惡龍 怪物仙境 3》不單畫質大進化，操作系統亦配合手遊玩家習慣而變得簡單易上手，還備有繁體中文字幕；適合對對《DQ》世界有興趣，卻沒有時間玩硬核RPG的人，這款外傳小品絕對是進入《DQ》世界的門檻。

定價：＄479／類型：角色扮演／機種：Nintendo Switch／廠商：SquareEnix／遊玩人數1人（連線8人）／對應語言：繁中、簡中、韓文／所需容量（約）4.1GB

《勇者鬥惡龍 怪物仙境 3》定價：＄479

另外還有一個《勇者鬥惡龍 怪物仙境3 魔族王子與艾爾芙的旅程》怪物大師版（＄679），當中包括幾款收費DLC地圖任務，以及主人公的換裝道具「哥德大衣‧紅」、「戰士指環」，還有「霜降肉 10個」。