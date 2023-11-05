減肚腩｜日妞腰圍-27cm　年減30公斤3絕招：玩SWITCH健身環爆汗

日妞kyackya從國中開始，就靠著吃來發洩壓力，直到近期才發現自己已經胖到無法穿下喜歡的衣服，才開始下定決心減肥。



而他也靠這著以下幾招，成功在一年內剷掉30公斤，甚至腰圍還狠狠地減少了27公分！簡直就是從身上瘦掉一個小學生的等級。

現在就來看看他的超簡單瘦身法有哪些吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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從走路開始當運動

日妞分享自己因為沒有運動的習慣，所以剛開始減肥的時候，他從讓自己開始練習走路為目標。前三個月每周至少兩天會快走8000步，雖然瘦身的效果有限，但是讓自己先動起來，才有瘦的機會。接下來也可以慢慢挑整步調，讓自己慢跑或者快走，也能達到瘦身燃燒脂肪的效果。

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玩SWITCH健身環爆汗

如果討厭健身的人，非常推薦可以學學日妞玩健身環啊！健身環中有許多簡單的居家運動組合，然後透過邊玩闖關的方法，讓自己愛上運動，也比起自己在家做居家運動來的有趣。所以，日妞分享自己開始減肥後，就倚靠著SWITCH健身環來讓自己養成動一動的習慣，也能達到大爆汗還有瘦身的效果。

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蛋白質蔬菜缺一不可

日妞分享自己的瘦身時期的飲食控制，首先就是要先了解自己的基礎代謝熱量是多少，還有聰明的吃。像是減少碳水化合物的攝取，然後多吃蔬菜與蛋白質，讓豐富的膳食纖維促進腸胃蠕動，這樣就可以改善便秘的問題，補充蛋白質再搭配運動，就能達到增肌減脂的效果。

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