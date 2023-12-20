萬代2024年4月至6月高達模型｜MG 敘述高達 ver.Ka 、MG 原石新安州 ver.Ka 、EG突擊高達劍砲裝｜BANDAI網上發布20款2024年4月至6月發售之高達、拉打、超人模型新作｜當中MG原石新安州 ver.Ka最驚喜，而萬眾期待的EG Strike Gundam 飛行背包、劍砲裝都要來了！



MG 1/100 敘述高達 C装備 Ver.Ka

2024年4月發售／7700日圓

全新製作的白盒Ka版MG「RX-9 敘述高達」，是介乎Nu Gundam與獨角獸高達之間的試驗機，Katoki更為模型加入可摺疊收納的核戰機駕駛倉，令人期待。

MG 1/100 敘述高達 C装備 Ver.Ka

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MG 1/100 原石新安州 NT版 Ver.Ka

2024年6月發售／8800日圓

由與敘述高達爭奪獨角獸3號機的新自護殘軍佐爾頓·阿卡寧上尉駕駛，模型身體的白色花紋全部獨立分件，易似組裝。雙刀刃使用全新偏光物料，特別閃。

MG 1/100 原石新安州 NT版 Ver.Ka

SD GUNDAM CROSS SILHOUETTE 高達卡利班（異靈高達）

2024年6月發售／1980日圓

又有一款《水星魔女》主角機推出Q版款式，V字天線付有特別物料貼紙，可透出彩虹色澤。SDCS系列同時付有2個不同比例的骨架，可選擇組裝Q一點／帥一點的造型。

SD GUNDAM CROSS SILHOUETTE 高達卡利班（異靈高達）

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1/144 突擊高達專用 飛翼裝備組件、巨劍／重砲裝備組件

2024年5月、6月發售／各1210日圓

1/144 比例突擊高達 Alie飛行背包組件，附火箭砲及Grand Slam大劍，加上6月發售的1/144 比例突擊高達Strike Gundam使用的背包武器組件，可合成Perfect Strike Gundam。附有兩種不同插位的背包駁口組件，可配合EG／RG模型把玩。

造型手部組件｜方角／圓型

2024年6月發售／各660日圓

1組包括張手、推拳、手持武器3款形態的造型手，分S/M/L三種size共9對，可配合1/144、1/100、1/60模型使用。如果對一般模型付送的手手不滿，就記得要買來換。

HG 1/72 境界戰機 MAILe GOUYO Custom

2024年4月發售／2640日圓

死貨一埋的《境界戰機》仍然繼續搞外傳「極鋼ノ装鬼」、出模型，取消不再使用那些「工業用機械腳」後，買氣又回升，出年再添食。

HG 1/72 境界戰機 MAILe GOUYO Custom

HG 1/72 境界戰機 武器set 8

2024年4月發售／3520日圓

《境界戰機》外傳「極鋼ノ装鬼」中出現的裝甲運輸貨車，另包一支4管導彈發射器，可供同比例模型使用，這盒推出時必定被秒殺搶購。

HG 1/72 アーロンライノ

2024年5月發售／2750日圓

同樣是《境界戰機》外傳「極鋼ノ装鬼」中出現的機體，軍事感十足的小兵機最受歡迎，全身有大量join位可加配30mm系列的武器。

HG 1/72 アーロンライノ

HG 1/72 バンイップジンガー

2024年6月發售／3300日圓

《境界戰機》外傳「極鋼ノ装鬼」機體，雙腳為車輪型，可變成高速行走型態，定價比主角機更貴呢。

HG 1/72 バンイップジンガー

HG 裝甲騎兵雪橇裝備眼鏡狗

2024年5月發售／3850日圓

BANDAI開發新一代HG《裝甲騎兵》眼鏡狗本體，早已預料有大量裝備改版推出，先有OVA內出現的雪橇腳。還加送HG眼鏡狗使用的30mm join位外甲。

HG 裝甲騎兵雪橇裝備眼鏡狗

HG 1/100 VF-19改 火炎韋基利 Soundbooster裝備

2024年5月發售／5500日圓

《Macross7》主角熱氣巴沙拿的專用機，附送劇中後期使用的Soundbooster裝備。可以用換裝組件形式變型為人型／G-Walker／戰機3種。

HG 1/100 VF-19改 火炎韋基利 Soundbooster裝備

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HG Amplified IMGN 龍王丸

2024年5月發售／6600日圓

真實比例版《魔神英雄傳》龍王丸，全身大量電鍍金件，武器如鳳龍劍、龍牙拳配件落齊。更可變為鳳凰飛行型，雙翼上有PET 偏光樹脂effect parts，閃閃生光。

HG Amplified IMGN 龍王丸

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Figure-rise Standard 幪面超人月騎Kiva form

2024年4月發售／4400日圓

模型版平成拉打又添一員，全身大量鏡面打磨銀色部件，為了做出月騎特別的Rier Kick，髖關節有特殊設計，右腳Hell Gate部件為換裝形式，Kibat三世也有特別的支架附送。

Figure-rise Standard 幪面超人月騎Kiva form

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Figure-rise Standard Ultraman Geed Primitive

2024年6月發售／3520日圓

人氣角色Ultraman Geed 捷德推出新模型，使用了新的注塑技術，部份裝甲組件為單件多色成型，素組方便好玩。另附多種出招effect parts。

Figure-rise Standard Ultraman Geed Primitive

Figure-rise Standard エリー

2024年4月發售／4620日圓

動畫《SYNDUALITY Noir》（Disney Plus播出）的女角模型出第2款了，可以換件脫去外套，另附圍裙組件，應該會吸引很多老司機買來當改件。

Figure-rise Standard エリー

Figure-rise Standard 怪獸8號

2024年4月發售／4950日圓

4月新番動畫《怪獸8號》主角，以模型製作有機生物，類型新鮮。有多種配件及「表情包」頭部組件，可一一重現劇中招式、神情。

Figure-rise Standard 怪獸8號

Figure-rise Standard 四之宮奇可露

2024年6月發售／4620日圓

新動畫《怪獸8號》角色模型，第2款為四之宮奇可露，眼部有預先上色版／水轉移貼紙版供選用，附大斧、步槍等武器。

Figure-rise Standard 四之宮奇可露

Pokemon Plamo collection Quick 18 新葉喵

2024年4月發售／715日圓

完全分色分件，不必任何工具／膠水，簡單跟著說明書就能輕易組合完成，新款為《朱／紫》御三家之一的新葉喵。

Pokemon Plamo collection Quick 18 新葉喵

Plannosaurus恐龍模型｜超帝龍

2024年4月發售／1595日圓

一盒模型可以砌出化石骨骼、恐龍外觀的模型，已經出到第4款了。

30MS 大崎甘奈

2024年4月發售／4180日圓

《偶像大師 閃耀色彩》系列女角大崎甘奈「Beyond the blue sky」打歌服模型，附3種絲刷表情件，同時提供水貼，連瀏海也分有／無頭飾兩種，有大量變化。同期發售「Beyond the blue sky」打歌服配件，供其他同系列模型使用。（打歌服配件單售2420日圓）

30MS 大崎甘奈

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30MS SIS-Dc88w エリエネ=エリエリカ(エレガンテフォーム)

2024年6月發售／3850日圓

30MM sisters系列新女角，附「通常」「笑顔」「狙い」3種表情配件。