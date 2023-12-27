好在仲有$120SHF星爵/火箭！市面劈價SHF 超合金 Robot魂伏位分析｜賤物鬥窮人，臨近年尾，玩具店、模型店又有一大堆特價商品上架，比如$799 超獸機神就光速售罄！旺角又出現2層高劈價玩具場，明明早幾個月才上網勁彈缺點多多，在特價之下一切都能夠接受了。現在就為大家列舉12款市面正在發售的劈價BANDAI玩具figure，看看有甚麼伏位、是否值得擁有。



$120 SHF 星爵+火箭

角色頭雕非常出色，唯沒有附送星爵標誌性的頭盔。火箭的外型雖美，但尾巴太重，要企定有很困難，加上手腳只得1個關節，別幻想可以做甚至有型甫士。但現在大劈價至$120，比Marvel Legends還便宜，當然入得過。（原價$660）

$120 SHF 星爵+火箭

$490 超合金魂GX-102 帝皇萬能俠SKL

外型比例不俗、武器夠多、合金量足，最大問題是關節設計差，紅藍配色很像老翻玩具。附送的膠披風會邊玩邊甩，如果你是很怕玩具一路玩一路跌件，就不要買。（原價$1450）

$490 超合金魂GX-102 帝皇萬能俠SKL

$199 SHF《肌肉魔法使》馬修

其實整體真的沒有甚缺點，單純是作品人氣只屬中上，也沒太多影迷想要主角的figure吧。其實身穿恤衫、領帶、大衣的素體可以拿來換頭改款玩，還有一對啞鈴配件，$199入得過。（原價＄490）

$199 SHF《肌肉魔法使》馬修

$199 SHF 《蟻俠3量子狂熱》蟻俠

大家都知蟻俠沒有特別的武器，玩具可玩處就只得可更換人樣頭雕，有點悶呢。加上《蟻俠3》那麼出色，難怪無人買。但如果想儲齊一隊Avengers，是機會了！（原價$490）

$199 SHF 《蟻俠3量子狂熱》蟻俠

$299 SHF《星球大戰 The Mandalorian season 3》

Mando ＆ Grogu

配件豐富，包括最新武器黑劍，又有「Baby尤達」及飛行BB車，原價要近＄600，有日本水貨到港在油麻地玩具場最平叫價＄299（只是個別鋪頭、貨量不多），就算有人投訴Mando 頭部太細身型怪，只要定價夠平就不成問題。（原價$590）

$299 SHF《星球大戰 The Mandalorian season 3》Mando ＆ Grogu

$498 50周年版 SHF真骨雕 幪面超人新1號

以幪面超人誕生50週年為理由再版炒到上天的SHF真骨雕幪面超人新1號，跟原版重大分別是沒有舊化上色，改用金屬色閃令令並加送50周年地台，但如果你目標是平平地玩「榮光之七人」當然可以考慮。（原價$649）

$498 50周年版 SHF真骨雕 幪面超人新1號

$498 50周年版 SHF真骨雕 幪面超人Decade

跟空我一樣加送50周年地台，主體跟舊版Decade沒有分別，但要小心照樣有手臂肘關節裂開的通病。如果想齊真骨拉打，都可以一買。（原價$649）

$498 50周年版 SHF真骨雕 幪面超人Decade

$999 DX超合金VF-31AX 凱羅斯PLUS

《超時空要塞Δ劇場版 絕對LIVE!!!!!!》改良版，機身多處、主翼、機身拉花也是全新設計。成部機都好精美，可能同一角色機體出太多了，而且這款沒有外加裝甲，因此無人問津。如果你只想買一部飛機過心癮，不如$1200買VF-25F SUPER MESSIAH VALKYRIE(MICHAEL BLANC USE)，有狙擊槍玩，又有外裝甲。（原價$1599）

$999 DX超合金VF-31AX 凱羅斯PLUS

$999 ES合金十五機合體

香港品牌action toys的Q版合金機械人系列作品，造型上色均非常出色，基本沒有任何大弱點，只是同廠公布了一款＄298的mini action可合體正常比例十五機合體，直接打傷了自家產品，才會比較便宜，可放心買。（原價$1400）

$999 ES合金十五機合體

$298 《閃電俠》Batman 1989

一來電影反應不似預期，二來figure雖然有白髮版Michael Katon頭雕，但布披風跟膠膊甲的奇異設計不被接受，由約$500劈到$298，如果你有心買回來自己修正披風外觀，是可以一買的。（原價$460）

$298 《閃電俠》Batman 1989

$199 Robot魂ver. Anime 高達0083 GP04

全新上色及關節各動都大退化，不好扭上色也不好，背部的長型「定風翼」不可扭角度，可玩性非常低。除非想儲齊GP系列高達，否則儲多少少錢買GP-01、GP-03更好玩。（原價$460）

$199 Robot魂ver. Anime 高達0083 GP04

$299 Robot魂ver. Anime 高達0080 Hy-Gogg 高戰蟹

曾經炒上600幾7百的神物，2023年再版後，貨量太多反而忽然水浸，才會如此平價。實際上可動性好部件多，超多飛彈、噴特引擎配件，$299是超值抵買。（原價$599）