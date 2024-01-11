近年日本動畫十之八九都是改篇自「轉生成為乜乜乜」輕小說，已悶到唔想睇。曾主理Fate系列、刀劍神域系列的A-1 Pictures，新作《我獨自升級 Solo Leveling》就嘗試打破困局，改篇自韓國KakaoPage同名人氣條漫（webtoon），Netflix剛播出第一集，驚嚇感和迫力滿分，有驚喜！



RPG式殘酷戰鬥｜如韓劇寫實血腥

《我獨自升級》由Aniplex旗下紅牌A-1 Pictures操刀，監督中重俊祐之前做過兩輯《SAO》還有《Re:Zero》。故事發生於現代，世界各地忽然出現通往異世界的傳送門，人類的武器對入侵的怪物完全不起作用，只有「能力覺醒」後的人類「獵人」，才能夠進入迷宮，打敗最終boss、關閉傳送門。主題仍是動漫迷熟悉的RPG融入真實人生類作品，但絕非軟扒扒的「轉生後官番」，劇中有3點非常殘酷，夠寫實又多血，似足睇韓劇：

a-1 pictures新作《我獨自升級 Solo Leveling》改篇自韓國KakaoPage同名人氣條漫。

《我獨自升級 Solo Leveling》正於Netflix上架，每周更新1集。

1｜獵人能力分階級、卒仔一世無出頭天

一般轉生番組，多數主角於真實世界抱著遺憾去世，一覺醒來身處異世界，不單有特殊能力、更有大量美少女投懷送抱，人生重啟滿希望。《我獨自升級》卻不同，故事中的「獵人」能力覺醒後由高至低分為S/A/B/C/D/E六級，不會因為殺敵而升級。主角成振宇正能力指數是韓國E級能力者中最低一人，被恥笑是「人類最弱兵器」。

《我獨自升級 Solo Leveling》

2｜打怪只係賺錢、背叛出賣樣樣有

成振宇家境貧窮、單親媽媽長期住院，又要供妹妹上大學，本身無一技之長的他，就算只能當打雜卒仔參加低級任務，檢上級者不要的垃圾晶石轉售維生，都仍然堅持下去。因為在地下城迷宮中，一般人的法律就不再通用，獵人們為了爭寶物爭地盤，常常會玩出賣。成振宇所屬團隊在一次任務中突然要面對S級波士，上級者為了逃生竟然玩背叛，任由他在密室等死。

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《我獨自升級 Solo Leveling》

3｜「龍傲天」式主角威能作品、血腥情節夠殘酷

就在大難將至、必死無疑時，成振宇意外解封了隱藏條件「弱者之勇氣」，從此他成為了「系統玩家」，可以靠做任務不斷升level加強能力，所以本質上他也是一部「龍傲天」式主角威能作品爽番。

《我獨自升級 Solo Leveling》

不過就加了很重的韓劇風格弱肉強食殘忍風格，成振宇性格本來友善愛助人，但「系統」似乎亦代表這個殘酷的世界，它迫成振宇一路變強，停滯不前就會有懲罰，令他漸漸變得冷漠。後來只要帶有殺意的敵人接近，更會打開緊急任務，不殺死所有人，系統就會令主角心跳停頓，殘酷血腥指數令人回想起第1季《SAO》和《Fate》系列，好睇！

《我獨自升級 Solo Leveling》

電腦遊戲版《我獨自升級：崛起》亦已在製作中

《我獨自升級》亦正在製作ARPG遊戲《我獨自升級：崛起》，遊戲有兩種玩法：「故事模式」中玩家將化身為「成振宇」，透過升級獲得各樣技能，收集武器。「獵人模式」就可以透過操縱不同公會的獵人，利用戰略性去打破記錄。

電腦遊戲版《我獨自升級：崛起》亦已在製作中

WEBTOON 一片藍海｜2028年全球營收預計達262 億美元

韓國條漫在日本都愈來愈高，不少知名韓劇如《Moving 異能》、《社內相親》都由條漫改篇。NAVER 、Daum、LINE WEBTOON、KAKAO WEBTOON這些大平台的推波助瀾下，韓國、日本甚至香港很多年輕人都成為條漫的讀者，根據是2020年，韓國條漫的年銷售額已掛23 億 390 萬美元（約180億港元），有專家預計，條漫市場的規模在2028 年將達到 262 億。如今連日本動畫都開始取材於Webtoon，很可能一個新的動畫時代即將來臨。

異能、社內相親條漫改篇劇大熱｜鬼滅被指害日本漫畫落後韓國10年