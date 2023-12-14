鐵拳8釋出體驗版 機關宇宙忍者「吉光」打頭陣 明年正式開打
撰文：gamebase
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這次的吉光甲冑真是帥爆!!
Bandai Namco Entertainment 萬代南夢宮娛樂預定 2024 年 1 月 26 日起在 PS5／Xbox Series X|S／Steam上推出，並會支援繁中語系的經典 3D 格鬥對戰遊戲系列最新作《鐵拳8》（Tekken 8／鉄拳8），繼日前宣布自 12 月 14 日即日起推出體驗版下載後，如今再度釋出本作登場角色之一，機關宇宙忍者「吉光」的最新遊戲實機展示讓玩家先睹為快。
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