原價就要3千多元的《遊戲王》卡 三幻神不銹鋼版本卡牌即將發售
撰文：COOL潮流生活網
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《遊戲王 Yu-Gi-Oh!》作為生於 80-90 年代朋友們的經典回憶，劇中大大小小的台詞想必都能倒背如流，而時過境遷，本作也終於迎來 25 週年，今回日本知名遊戲製作商 Konami，就特意推出不銹鋼版本的「三幻神」卡牌。
《遊戲王 Yu-Gi-Oh!》不銹鋼三幻神卡牌登場
無論是初作鐵粉，還是觀看衍生作品的新進粉絲們，想必都知道「歐貝利斯克的巨神兵」、「歐西里斯的天空龍」和「太陽神之翼神龍」，是貫穿本作劇情最重要的三張神之卡。
這次為慶祝 25 週年，Konami 便重新將其進行拋光和色彩調正，無論是圖像抑或是卡牌質感，皆比原版更為上乘，尤其是「點金」的主題字樣亦頗具高貴又十足霸氣，最後再依序封裝於壓克力玻璃板中，完美展現收藏價值。
《遊戲王 Yu-Gi-Oh!》不銹鋼三幻神卡牌，售價為 €399.99 歐元，粉絲們現已可前往 Konami 官網預訂，接著官方便會於 2024 年初陸續發貨。
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