原價就要3千多元的《遊戲王》卡　三幻神不銹鋼版本卡牌即將發售

《遊戲王 Yu-Gi-Oh!》作為生於 80-90 年代朋友們的經典回憶，劇中大大小小的台詞想必都能倒背如流，而時過境遷，本作也終於迎來 25 週年，今回日本知名遊戲製作商 Konami，就特意推出不銹鋼版本的「三幻神」卡牌。



《遊戲王 Yu-Gi-Oh!》不銹鋼三幻神卡牌登場

無論是初作鐵粉，還是觀看衍生作品的新進粉絲們，想必都知道「歐貝利斯克的巨神兵」、「歐西里斯的天空龍」和「太陽神之翼神龍」，是貫穿本作劇情最重要的三張神之卡。

這次為慶祝 25 週年，Konami 便重新將其進行拋光和色彩調正，無論是圖像抑或是卡牌質感，皆比原版更為上乘，尤其是「點金」的主題字樣亦頗具高貴又十足霸氣，最後再依序封裝於壓克力玻璃板中，完美展現收藏價值。

《遊戲王 Yu-Gi-Oh!》不銹鋼三幻神卡牌，售價為 €399.99 歐元，粉絲們現已可前往 Konami 官網預訂，接著官方便會於 2024 年初陸續發貨。

延伸閱讀：小島秀夫x《Get Out》導演新作《OD》遊戲畫面曝光！驚嚇度拉滿

+ 6

延伸閱讀：

在決鬥中敗北吧！萬代推出《遊戲王》千年神器、卡通怪獸最新模型

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】