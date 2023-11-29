Capcom冷飯都是香　《生化危機：聖女密碼》重製版和這些大作都有

由卡普空（Capcom）推出的熱門遊戲系列《生化危機（惡靈古堡）》自 1996 年發行首作之後，已走過 26 個年頭，這中間推出的生化危機作品真的數不甚數，但卻依然受到玩家們的熱愛，尤其是近幾年老卡又將舊作重製後推出，將這個老牌遊戲系列推給了更多的新玩家，也讓不少玩家們稱：「老卡最會的就是炒冷飯，但這冷飯是真的香啊！」



自 2019 年老卡推出《生化危機2 重製版》大賣後，又紛紛在 2020 年、2023 年推出 3 代、4 代的重製版，尤其是今年的 4 代重製版廣受好評，甚至還入圍了今年 TGA 的年度遊戲。

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而除了這些舊作重製之外，玩家們也紛紛敲碗官方可以重製《生化危機：聖女密碼（Resident Evil Code:Veronica）》，此款作品是在 2000 年時推出，屬於生化危機的首個外傳作品，故事發生在 2 代與 3 代中間，並以克蕾兒·雷德菲爾（Claire Redfield）作為主角，另外，本作初登場的史蒂夫·伯恩賽德（Steve Burnside）由於悲劇的劇情塑造也使他成為人氣角色。

近日，國外也捎來了一則非官方消息，知情人士爆料卡普空已在製作《生化危機：聖女密碼》重製版，據他所說他是遊戲中的測試員之一，重點如下：

故事主角依然是克蕾兒，且同樣發生在孤島洛克福特島（Rockford Island）的收容所，玩法與《生化危機2 重製版》大致相同，皆是第三人稱遊戲。

遊戲序章由克蕾兒的回憶開始，會看到浣熊市爆炸的場面，然後開始操控主角尋找哥哥克里斯，玩家會潛入保護傘公司（這段有過程有點類似新手教學），最後克蕾兒會被抓住並送往洛克福特島。

孤島收容所的地圖很大，並會遇到一名名叫「Ricardo」的新角色，而在深處就會遇見本作另一名主角史蒂夫，接著玩家就能自由切換克蕾爾、史蒂夫，兩位角色都有自己獨有的技能包，克蕾爾更善於使用刀、且用槍時能更快更精準的瞄準敵人，而史蒂夫則是可以同時使用兩把槍射擊且移動速度更快，使用他時不能混合藥草，但獨有一個可以從遠處向敵人扔飛刀的技能。

不過另一位爆料大佬 Dusk Golem（曾多次爆料且命中生化危機新作）卻不苟同這則消息，他說關於《生化危機：聖女密碼》重製版都只是謠言罷了。

他說 2024 年老卡並不會發布任何一款《生化危機》系列遊戲，而正傳新作的《生化危機9》已在製作當中，並會讓克里斯、吉兒成為遊戲主角，且將是真正意義上的最終章，是目前系列中開發量最龐大且擁有最多內容的一作。

另外，他還提到《生化危機5 重製版》將在 2026 年推出。

而老卡那款 2024 年的「未公佈」大作也確定不是《生化危機》系列遊戲，但他並沒說這款神秘的新作是什麼，多數網友敲碗的作品則是：《恐龍危機 重製版》、《魔物獵人：世界2》、《逆轉裁判》新作以及《洛克人X9》。

《恐龍危機 重製版》：玩家們已做這個夢做很多年了，這款遊戲是 1999 年發售的，風格上與《生化危機》非常相似，同時也是使用生化危機系列的系統開發而來，可以說是《生化危機》的恐龍版，若老卡能推出這款作品的重製版那就太好了…

《魔物獵人：世界2》：這款機率最高，明年 3 月就是《魔物獵人》系列的 20 週年，肯定會有新作發售，最快可能在 12 月的 TGA 上就會曝光相關情報。

《逆轉裁判》新作：自《逆轉裁判6》後，逆轉系列就已 7 年沒推出新作了，與恐龍危機一樣，偏許願向。

《洛克人X9》：最大的夢，有玩家指出今年 12 月是 X1 的 30 週年、明年就是 X8 的 20 週年，如果 2024 年還能看到 X9 推出那真的會是遊戲圈使上的最大的大事。

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