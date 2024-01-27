超強法務部出手　製作《幻獸帕魯》寶可夢MOD作者已被任天堂盯上

擁有「史上最強縫合怪」之稱的《幻獸帕魯》（PalWorld）在上週正式上市，就算只是搶先體驗（Early access）階段也賣出了 600 萬份，不過也因與其他大作玩法、美擁有「史上最強縫合怪」之稱的《幻獸帕魯》（PalWorld）在上週正式上市，就算只是搶先體驗（Early access）階段也賣出了 600 萬份，不過也因與其他大作玩法、美術太過相似而引發不小的爭議，但整體上來說是褒大於貶。



不過就在官方瑟瑟發抖的同時，國外神人已製作出了《寶可夢》遊戲模組，並在 X（原 Twitter）上發布一小段遊完影片，遊戲內的角色、幻獸全都被替換成了《寶可夢》人物，此番玩火作為讓不少玩家佩服不已。

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但就在不久前該模組作者 ToastedShoes 的展示影片被強制下架，他本人也在 X 表示：「任天堂已經找上我了，請大家記得懷念我。」

事發之後，有的網友真的在下方留言緬懷 ToastedShoes，但也有網友表示這位模組作者太過大膽，不僅使用寶可夢相關素材連音樂都直接照搬，這種行為根本就是在挑釁任天堂法務。

至於《幻獸帕魯》本體暫時還無大礙，老任似乎也沒想對它出手。

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