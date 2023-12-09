小島秀夫x《Get Out》導演新作《OD》遊戲畫面曝光！驚嚇度拉滿

小島秀夫聯手《逃出絕命鎮（Get Out）》導演喬登·皮爾（Jordan Peele）打造全新電玩作品《OD》！預告片出現多位知名演員！



原先大家本來都期望在這屆遊戲大獎（The Game Awards，縮寫「TGA」）上看到《死亡擱淺2》的新消息或新預告，結果卻非如此，雖說小島秀夫蒞臨頒獎典禮，但此次他為大家帶來的是全新作品《OD》的首支預告片。

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《OD》是款恐怖遊戲，在預告片中我們也能看到《牠》的演員蘇菲亞·莉莉絲（Sophia Lillis）、《高校十八禁》杭特·薛佛（Hunter Schafer），以及在電玩作品《紅色警戒2》和《尤里的復仇》中扮演尤里的烏多·基爾（Udo Kier）。

關於《OD》其實早在 2022 年就有了些消息，當時有人爆料小島正在開發一款名叫《OVERDOSE》的新作，更聲稱該作將會是一款第三人稱生存恐怖類型遊戲，如今看來所謂的《OVERDOSE》就是《OD》，但一如既往地小島仍沒再曝光更多情報，從這神秘的預告片也無法看出遊戲的實際玩法。

除了三位知名的演員以外，在 TGA 上還響起了經典的《我們》主體曲〈Pas De Deux〉，接著登場的當然就是該片的導演喬登·皮爾（Jordan Peele）啦！

驚喜現身的目的就是告訴大家他將與小島共同開發《OD》，此外小島也表示喬登並不是這個項目的唯一創意合作夥伴，還有更多未曝光的傳奇人物會與他一同開發本作，他形容這個團隊就像「復仇者聯盟」。

經歷了這屆 TGA 之後，玩家已知曉小島秀夫目前手上除了《死亡擱淺2》以外，還有一款《OD》在製作，不過兩款遊戲的發售日期都未定，看來還得等上一段時間了。

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