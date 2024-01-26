HG不朽正義高達模型開箱 Immortal Justice Gundam ｜高達SEED Freedom 劇場版已在日本上映，兩部新主角機中的HG 1/144 不朽自由高達 Immortal Justice Gundam 模型已經上市，即睇開箱及組合過程報告。



HG 1/144 不朽正義高達 優點/缺點整理

全新設計的高達 不朽正義高達 Immortal Justice Gundam只是電影版前期機體。過去，舊款的正義高達主要玩法是可變成飛行器的大背包，而不朽正義就改為可變成MA型態，令人回想起阿斯蘭兩款舊機「神盾」及「救世主」，不過不朽正義設計比較簡單，是類似Wing Gundam 式的「瞓底當變飛機」玩法，究竟好唔好玩？型唔型？

HG飛昇自由高達模型開箱Rising Freedom Gundam SEED 劇場版新機

評分：85分

優點：分色分件比同日發售的HG飛昇自由高達做得更足，幾乎9成9素組還原設定，變型前後都很札實，一對有透明特效的回力鏢短刀很精美，動作靈活。

缺點：想不到變型方面，機頭位置竟然需要拆件（HG飛昇自由不用），真的很可惜。另外，武器比較少，連雙頭光束劍也沒有，分量上感覺比飛昇自由小。



HG 1／144 不朽正義高達 Immortal Justice Gundam 模型開箱

HG 1／144 不朽正義高達 Immortal Justice Gundam 模型開箱

頭部｜由9件零件組成的頭部，眼部夠深，嘴有分件夠立體，細節如頭砲都有分件方便用marker上色。

HG 1／144 不朽正義高達 Immortal Justice Gundam 模型開箱

HG 1／144 不朽正義高達 Immortal Justice Gundam 模型開箱

身體部份｜完全分色，雙膊關節可向前拉多一格，腰可前後左右擺動。髖關節也是雙重轉動軌，增加雙腳上提的幅度。

HG 1／144 不朽正義高達 Immortal Justice Gundam 模型開箱

雙臂｜整條手臂真的沒有夾口，完全分色。為配合MA變型更做了多一重關節，對雙手擺動阻礙極微。

HG 1／144 不朽正義高達 Immortal Justice Gundam 模型開箱

雙腿｜不朽正義的雙腳可動性極高，能夠做到SEED系高達最常見的「腿張開」甫士，腳板貼地性好。分色也很好，只有腳背的噴射口需要補色。

HG 1／144 不朽正義高達 Immortal Justice Gundam 模型開箱

背翼｜比起飛昇自由高達，不朽正義的背翼結構比較簡單，好處是連翼的黑邊都做了分件（飛昇自由的白邊要貼紙補色）。雙翼中間的小背包連噴嘴和小砲口都做了分色分件，detail感十足。

HG 1／144 不朽正義高達 Immortal Justice Gundam 模型開箱

武器及盾牌｜武器數量明顯比飛昇自由高達少，只有一對有透明特效的回力鏢短刀，連雙頭光束劍也沒有。光束來福槍設計與飛昇自由相同，可變成遙控子機的實體盾牌上竟然有一條長長的坑（變飛機時插光束槍），非常礙眼（飛昇自由有做到可打開的活門）。

HG 1／144 不朽正義高達 Immortal Justice Gundam 模型開箱

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+ 1

變型玩法｜相比對飛昇自由高達可變設計有不滿，大部份網民認為 不朽正義高達的MA型態比較順眼。記者最不滿是變飛機後用來隱藏人頭的「飛機頭」竟然要先拆開，大大扣分。

HG 1／144 不朽正義高達 Immortal Justice Gundam 模型開箱

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本文圖片來源：Gundam Base Blog