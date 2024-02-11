農曆新年必備10款派對遊戲Party Game大人小朋友都有選擇｜2024版｜農厝新年將至，相信不少人都可能要到處拜年或是有親朋戚友上門拜年，以下介紹幾款Party game派對遊戲，方便大家在拜年時有遊戲可以招呼小朋友或是和朋友一齊玩打發時間。



也可以參看新手殺時間必備手遊，用不到Party game的場合也有其他東西打發時間：

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1. Mario Party Superstars / Switch

派對指定遊之一，包含從歷代系列Mario Party作品中嚴選的過百款小遊戲，如來自N64的「雙陸遊戲」、如「碧姬公主的生日蛋糕」、「太空樂園」等。另外所有遊戲都應按鍵操作，除Joy-Con之外Lite掣、Pro掣、代用掣都玩到，執夠數就唔使另外買Joy-Con比人玩。

2. 超級舞動 瓦利歐製造 WarioWare: Move It! / Switch

另一款派對指定遊戲，而且是去年11月才推出的最新作，還未玩過就可趁今次假期試試。和前作不同今次主打「全身」體感操作，例如揮棒擊球、釣魚攪線等等，以體感方式遊玩超過200種的全新小遊戲。

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3. 大電視 / 手機

因為「掌門人」電視節目而發揚光大的小遊戲，現時有多款手機app可用來擔當「電視」的角色，如最近就有這款「Party Animal」，一app有齊大電視、估歌手和狼人殺等幾款熱門Party Game。

4. 猜猜畫畫 / 手機

過去曾經爆紅一時的小遊戲，也十分適合在Party上面玩；現時也已有多款App和網頁版本可以選擇，如猜猜畫畫、gartic.io、drawize.com、大部份都為免費供應。

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5. 開枱喇 港式麻雀app / 手機

有時派對並不一定要玩派對遊戲，開枱打牌也是不少人的理想選擇；市面上也有許多麻雀app好處是不用實體開枱，不佔地方也沒有噪音有手機就能玩。如果想玩港式麻雀可用這款「開枱啦」，想玩日式麻雀則可用《雀魂》、《天鳳》等等。

6. Board Game Arena / 手機

外國的免費線上boardgame平台（部份精選遊戲需要收費），為網頁驅動只要手機/平板上網便可即玩，而且支持繁體中文。網站上面有不少輕鬆易學的派對遊戲，例如《誰是牛頭王》（Take 6）、《花火》等等，十分推薦已經玩厭了Mario Party、孖車的人來試試。

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7. 世界遊戲大全51 / Switch

世界各地遊戲的大集匯，收錄「花牌」、「雙陸棋」、「黑白棋」、「五子棋」等51種世界各地遊戲的大集匯。優點是將Nintendo Switch主機平放當成遊戲盤遊玩，只需一部主機、不需額外Joy-Con都能多人同玩；當然遊戲也可以多台主機使用鄰近主機通訊遊玩，人手一部Switch開Party亦ok。

8. 人生遊戲for Nintendo Switch（人生ゲーム for Nintendo Switch）

日本經典桌上遊戲「人生遊戲」的最新Switch版本，在去年10月發售；只要有一部Switch就可以單機多人遊玩，不過美中不足之處是遊戲目前只得日文版。

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9. Nintendo Switch Sports

任天堂的經典體感運動遊戲系列，當年的Wii Sports也是派對指定遊戲之一。今集保留了系列中極高人氣的保齡球、擊劍、網球及高爾夫球，另外新增了排球、羽毛球和足球。

10. 三國殺

曾經紅極一時的卡牌遊戲，記者還記得當年會去朋友去麥當勞一起玩實體版本。遊戲到目前仍然健在，亦有免費下載的繁中手機版，如果想重溫一下舊時回憶不妨試試。