《JUMP：群星集結》事前預約突破50萬人次　火影、龍珠外還有這些

由 DeNA 發行的全新正版授權 MOBA 手遊《JUMP：群星集結》在前陣子開啟了事前預約，而官方今日也很榮幸的宣布了事前預約已突破 50 萬人次，待正式上線後玩家將可獲得雙倍積分卡*1、金幣*3,000 的獎勵，目前將挑戰下個階段 150 萬人次的「意志結晶*100」。



此外，先前官方也在 2024 台北國際動漫節進駐邀請玩家們搶先體驗遊戲，本作集結《週刊少年 Jump》眾多知名英雄角色，如《龍珠（七龍珠）》、《海賊王（航海王）》、《火影忍者》、《BLEACH死神》、《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》、《不死不運》、《肌肉魔法使 – MASHLE-》，讓玩家可以操控「孫悟空」、「蒙其·D·路飛（魯夫）」等漫畫原作知名英雄角色！！

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除上述的知名作品之外，官方也於現場釋出隱藏 IP 角色剪影，熟悉 Jump 的漫迷們應該一眼就能認出來該角為《HUNTER×HUNTER》的小傑。

而隨著上線日期逐步逼近，官方也在社群上先釋出了《龍珠》的登場角色，包含：菲利（弗力札）、魔人布歐（普烏）、孫悟空 – 超級撒亞人（賽亞人）以及孫悟空 – 龜仙流弟子，以下為角色介紹。

《龍珠》菲利

願望是不老不死，除了自己外瞧不起所有人，企圖成為宇宙永遠的支配者，自認為是宇宙最強。

《龍珠》魔人布歐

很多招式都與零食有關，會把人變成喜歡的零食再吃掉。

《龍珠》孫悟空 – 超級撒亞人

在狂怒的菲利殘害了無閒（克林）後，孫悟空怒氣爆發，體內沉睡的超級撒亞人之血覺醒了。

《龍珠》孫悟空 – 龜仙流弟子

全宇宙最可靠的英雄，數次拯救地球於危難之中，甚得同伴的信賴。即使身處絕境也不會令人失望。

而接下來應該就是《BLEACH死神》的角色介紹了，因為「石田雨龍」也已率先釋出

厭惡死神的高傲滅卻師，擁有清晰的頭腦跟戰術眼。

厭惡死神的高傲滅卻師，擁有清晰的頭腦跟戰術眼。祖父的死成為他痛恨死神的原因，經過屍魂界的激戰而失去身為滅卻師的力量，後來在父親石田龍弦的協助下順利恢復了能力。繼承了只有正統接班人才能擁有的「滅卻十字」，操控靈弓「銀嶺弧雀」，帶著全新的滅卻師能力前往了虛圈。

《JUMP：群星集結》事前預約開啟

目前該作已開啟事前預約，完成預約即送「孫悟空」、「蒙其·D·路飛」、「漩渦鳴人」專屬 SKIN 體驗卡 3 選 1，此外還有累積突破的活動，越多人參與獎勵越豐富，所以趕快邀請你那位自稱五路戰神的好友來預約吧！

另外雖說官方尚未正式公布，但根據 App Store 的頁面顯示，本作的上線日期應為 3 月 28 日。

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