日本第一間高中開始招收元宇宙學生　還能在虛擬實境中辦文化祭？

隨著科技不斷地進步，學生上課的地點除了在學校、或是在網路線上，你知道現在甚至可以在元宇宙上課了嗎？在日本，現在已經有在招募「元宇宙生」的高中，而「元宇宙生」到底要怎麼樣上課、課程又有什麼特別之處呢？趕快來看看介紹吧！



日本VR虛擬實境「元宇宙生」現正招生中

日本的VR事業相關公司「アオミネクスト」，這次在日本全國函授制（通信制）的學校「勇志國際高中（勇志国際高等学校）」規劃開辦招收今年4月入學及轉學的「元宇宙生（メタバース生）」，除了收日本國內的學生，也收海外的學生，且完整念完三年也能取得高中同等的學歷。

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「元宇宙生」是什麼

「元宇宙生」的特色是上課的地點並不在物理上的校園空間，也不使用現在常見的ZOOM等線上會議軟體，而是直接在網際網路空間——「元宇宙」中的學校裡；學生還能夠自由選擇自己的3D模組外型上學，而不是以本身的模樣，也能夠自由穿梭在元宇宙的校園裡，活用學校及建構屬於自己的3D虛擬環境。

「元宇宙生」的特色

只要是勇志國際高中的「元宇宙生」，就可以無償使用學校提供的VR設備，也能夠以特惠價格購買與VR設備相關的電腦設備，在家中只要戴上設備就能上學。

由於「元宇宙生」的性質，與其他同校的學生不太有機會有實際對話或文字交流的機會，而是在元宇宙內與同儕相處，並且可以自在地選擇與自己外型模組相似或有興趣的同學交流以及交友。

元宇宙生與其他學生在學校的活動並沒有太大的不同，只是授課空間移到了元宇宙，配合元宇宙生的專長，能夠學到大學或專門學校程度的程式語言課程及CG製作，也有一般的通識課程。

放學後也有網路社團活動（ネット部活），學校也會舉辦元宇宙生的文化祭與體育祭，不論是文化祭時每班提出的模擬店鋪，或是體育祭的電子競技活動，都會藉由元宇宙的空間來呈現，一樣能夠促進同學們的合作能力及加深同學情誼。

除了勇志高中外，日本其實也有其他學校推出以VR課程為特色的線上課程，如2016年角川多玩國公司辦理的「N高中（N高等學校）」，據說開學日當天在東京辦理入學典禮，而且讓新生戴上VR裝置與在沖繩的校長連線，同時在NICONICO動畫網站直播，而學生只要有手機等通訊產品就能夠上課，日本可以說是很早就在讓教育和科技嘗試進行結合了呢。

活用最新科技「元宇宙生」

「元宇宙生」雖然還在招生中，但由於在學期間皆活用元宇宙與虛擬實境相關的科技設備，可以想見元宇宙生畢業後對於相關科技能夠掌握相當程度的能力。

如果對於想要成為「元宇宙生」的話，還請到「勇志國際高中」的官網看相關訊息喔！

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