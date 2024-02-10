傳聞騰訊正在打造手遊版《艾爾登法環》？設課金系統似《原神》？

根據路透社（Reuters）指出，三名知情人士爆料中國騰訊公司近期正在努力將魂系動作角色扮演遊戲《艾爾登法環》（Elden Ring）改編成手機遊戲版本，據了解這麼做的原因是該公司希望能以新的熱門遊戲作品，來更新他們老化的遊戲庫存。



騰訊公司在 2022 年從 FromSoftware 那邊獲得了該作品的授權，並組建起了一個由數十人組成的團隊來開發新遊戲的原型，同年他們也購買了 FromSoftware 的 16% 股份，但目前騰訊也尚未發表任何關於《艾爾登法環》手遊版的計劃。

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《艾爾登法環》在 2022 年發售，售價為 60 美元 ，截至去年官方透露目前該作已在全球銷售 2,000 萬套，不管在評價還是銷量上都是歷史級別的成功。

據了解此次騰訊的手遊版《艾爾登法環》會被改成一款含有內購功能（課金系統）的免費遊戲，類似於其在中國的競爭對手米哈遊所開發的熱門遊戲《原神》，但這也與《艾爾登法環》注重一次性購買的完整體驗設計背道而馳。

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