FF7 Rebirth攻略｜Cloud超強無限放電流教學 一招打到爆機 Final Fantasy VII Rebirth｜FF7重製版第2部《Final Fantasy VII Rebirth》已在2月29日正式推出，《香港01》科技玩物頻道提供超強Cloud「無限放電流」電漿充電教學，一招就夠打到爆機。



超強技能敵方招式「電漿充電」 1格ATB打過萬傷害

這個玩法的核心是「敵方招式」魔石中的技能「電漿充電」，效果是令自身攻擊帶有雷屬性，以及自身每累積一格ATB槽時就會自動發動一次大範圍雷屬性攻擊。

敵方招式

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電漿充電觸發的範圍攻擊單次傷害並不算非常高，大概和最低級的雷霆相若；但是電漿充電不單是大範圍攻擊，而且是隨著ATB累積自動觸發，戰鬥時間越長以及ATB累積速度越快效益就越高。例如說電漿充電觸發一次打800傷害，整場戰鬥一共累積了10格ATB，換算下來就是用1格ATB打出8000傷害，比Limit Break還要強。

在等級30左右時已能自動爆出數百~1000的範圍傷害，真心癲

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而電漿充電的持續時間非常長，即使是Boss戰也足以維持到戰鬥完結：一般的buff技能會在血條下方有一個圖示顯示維持時間，但電漿充電這招開完之後卻是沒有相應的時間圖示，很可能是開一次之後就有效直到戰鬥結束。

這一招的玩法就是將敵方招式裝在ATB累積速度快的角色身上，然後在戰鬥中使用電漿充電後用盡方法不停儲ATB，連續多次續發電漿充電打出瘋狂的傷害。

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敵方招式及電漿充電解鎖方法

敵方招式魔晶石要在戰鬥模擬器中取得，首先需要洞察一定數量（應該是16種）格拉斯蘭地區的魔物，然後便可以在戰鬥模擬器中解鎖取得敵方招式魔晶石的關卡。不過敵方招式一取回來時只有一招「音速衝擊」；要解鎖「電漿充電」，首先需要打倒格拉斯蘭地區的隱藏敵人「魁札爾科亞特爾」（一直做格拉斯蘭地區的世界報告就會開放），然後推進度到朱諾地區並洞察一定數量朱諾地區的魔物，才會開放電漿充電的關卡。

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實戰應用

一般而言「電漿充電」會建議配合Cloud使用，主要是Cloud的技能「無序猛擊」（需要在朱諾港取得武器「符文劍」後才能使用）效果是立即切換架式以及命中敵人時回復ATB；只要在每次無序猛擊後穿插幾下普攻，就能再儲到1格ATB再出一次無序猛擊，不停爆發電漿充電的範圍攻擊。

注意無序猛擊會隨使用當下的模式有不同動作，如果在進攻模式下使用會突進+地面連斬+切換至勇猛模式，而在勇猛模式下使用則會升龍斬升上半空並切換至進攻模式。當升上空中並在進攻模式時，可以按三角形使用強力的下劈並切換至勇猛模式，然後就可再用無序猛擊升上半空打出無限循環。更可以讓其他角色幫Cloud加上「急速」（增加ATB獲得量）以及攻擊力提升等buff打出更多傷害。

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如果進度較後已經到達沙漠，可改用「原力吞噬者」所帶的技能「真勇猛解放」，效果是強化勇猛模式，長按正方形能使用威力和ATB累積量都很高的三連斬。

當然電漿充電上不一定要用Cloud，只要是近戰+ATB累積較快的角色使用都有很好的效果，例如Tifa或是Cait Sith都很不錯。不過此流派唯一弱點就是如果敵人雷抗性高，這個流派就會打不出傷害，需要以其他手段來輸出了。