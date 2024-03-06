FF7 Rebirth攻略｜全寶物點Treasure Spot位置一覽 入手稀有飾品｜Final Fantasy VII Rebirth｜FF7重製版第2部《Final Fantasy VII Rebirth》已在2月29日正式推出，《香港01》科技玩物頻道提供遊戲全寶物點Treasure Spot位置一覽。



全寶物點Treasure Spot位置一覽

在《Final Fantasy VII Rebirth》的世界地圖各處都分布著「Treasure Spot」寶物點，每個寶物點會有2~3個寶箱以及擊破後有機會掉落莫古利獎牌的及各種道具的紅色箱子。

大部份Treasure Spot的寶箱都是無關重要的消耗品或素材，也不會開出武器（武器都在主線關卡中，漏掉的話也可以在武器店買回來），最主要還是作為傳送點之用；但也有少部份Treasure Spot的寶箱是強力的防具和飾品，因此還是值得一探。

例如在太陽海岸附近的「愛之岬的棧橋」可以開到能提升回復量的「療癒頸鍊」。

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按圖放大全寶物點Treasure Spot位置一覽：



格拉斯蘭地區：



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朱諾地區：



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科雷爾地區：



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貢加加地區：



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宇宙峽谷地區（待補完）

尼爾福海姆地區（待補完）