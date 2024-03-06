FF7 Rebirth攻略｜全陸行鳥站牌位置一覽 解鎖陸行鳥防具｜Final Fantasy VII Rebirth｜FF7重製版第2部《Final Fantasy VII Rebirth》已在2月29日正式推出，《香港01》科技玩物頻道提供遊戲全陸行鳥站牌位置一覽。



全陸行鳥站牌位置一覽

在《Final Fantasy VII Rebirth》的世界地圖各處分布有多個陸行鳥站牌；陸行鳥站牌除了是傳送點之外，每修復一個陸行鳥站牌都可以獲得1條黃金羽毛，用來在陸行鳥商店中交換陸行鳥防具。

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陸行鳥防具並不單純是外觀造型，更是金碟遊樂場（主線第8章開放）陸行鳥賽跑中使用的裝備；每件陸行鳥防具都有不同的數值和技能，讓玩家因應不同賽道砌出最適合自己的配裝。

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可能不少玩家在野外探索時都會遇過一些小陸行鳥，這些小陸行鳥會帶領玩家前往附近的陸行鳥車站；不過就算是有引導都好，還是有不少機會錯過陸行鳥車站；以下整理遊戲各地區的陸行鳥車站位置一覽。

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按圖放大全陸行鳥站牌位置：



格拉斯蘭地區（共8個）：



+ 4

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朱諾地區（共9個）：



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科雷爾地區（共8個）：



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貢加加地區（共8個）：



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宇宙峽谷地區（待補完）

尼爾福海姆地區（待補完）