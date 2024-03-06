FF7 Rebirth攻略｜地區移動重回舊地方法 交通工具乘坐點一覽 Final Fantasy VII Rebirth｜FF7重製版第2部《Final Fantasy VII Rebirth》已在2月29日正式推出，《香港01》科技玩物頻道提供遊戲地區移動方式、重回舊地方法及交通工具乘坐點一覽。



＊＊＊以下內容涉及隨主線進度解鎖的內容，雖然未有直接提及詳細劇情，但怕劇透的玩家請自行斟酌是否往下閱讀。

FF7 Rebirth區域移動交通方式一覽

在《Final Fantasy VII Rebirth》的野外地區雖然可以快速移動（傳送），但是傳送只限同一個地區內，如果想要由一個地區移動到另一個地區（例如由朱諾回到格拉斯蘭）就不能直接在地圖中傳送，而是需要在特定NPC處進行區域移動。

除非玩家非常勤力、將一個地區的所有收集元素都清個一乾二淨才繼續推主線，否則都會有需要（例如回去做未做完的世界報告、開陸行鳥站牌等等）重回舊地；但是遊戲中卻沒有太明顯地提示要如何在區域之間移動，以下就整體各地區的交通方式方便大家回頭做各種探索收集。

移動方式會隨著主線進度增加（畢竟地區也是隨主線逐個開放），常有情況是到達了新地區但暫時沒有方法回頭（例如剛到朱諾時就暫時回不了格拉斯蘭）；只要推主線或完成特定任務就會開放區域間交通方式，不用擔心錯過了收集無法補回。

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第3章後



穿過秘銀礦坑到達朱諾地區之後暫時無法回到格拉斯蘭，需要完成朱諾地區的支線任務「通往明天的一線生機」解鎖陸行鳥馬車之後，才可以在朱諾和格拉斯蘭的陸行鳥牧場處進行區域移動（每次300Gil）。

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第6章後



完成太陽海岸的主線劇情（泳裝事件）後，在太陽海岸碼頭可以坐船回去朱諾及格拉斯蘭（每次300Gil）。

而要在朱諾／格拉斯蘭地區過去太陽海岸（科雷爾地區）時，則需要在下朱諾的碼頭坐船。

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第9章後



完成金碟遊樂園的主線劇情（完成陸行鳥賽跑、得到越野車之後），傳送到金碟遊樂園的入口可以坐纜車到北科雷爾，或是坐直升機到達太陽海岸碼頭，然後便可再坐船回朱諾／格拉斯蘭。當然玩家已經身在科雷爾地區時，可以直接快速移動到北科雷爾／太陽海岸，不用特意先去金碟遊樂園再駁腳。

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另外要注意貢加加地區和科雷爾地區雖然只是一河之隔，但仍然視為兩個不同地區，身在貢加加時無法經地圖直接快速移動到科雷爾（反之亦然）；玩家需要先快速移動到「巴姆普淺灘」（貢加加岸或科雷爾岸），然後乘坐越野車過河到對岸再在地圖快速移動。

當玩家剛到達貢加加地區、但又未推完主線未有飛機之前，想要回去朱諾/格拉斯蘭時就只能以此方法過河回去科雷爾，然後再快速移動去太陽海岸碼頭坐船。

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第10章後



當玩家完成宇宙峽谷的主線劇情（赤紅XIII了解雙親的過去）後，在宇宙峽谷乘坐飛機到尼福爾海姆（同時主線會進入第11章），便可以在機場呼叫飛機直接到達之前的各個地區。

同時以往的交通點（陸行鳥牧場、太陽海岸遊輪等）也都會直接強化，可以直接任選地區，不用再逐個地區移動了。