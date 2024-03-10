FF7 Rebirth攻略｜爆機後要素一覽 約會事件重要設定開放｜FF7重製版第2部《Final Fantasy VII Rebirth》已在2月29日正式推出，《香港01》科技玩物頻道提供遊戲爆機後元素一覽。



FF7 Rebirth 爆機後要素一覽

《Final Fantasy VII Rebirth》內容極豐富足料，主線劇情有14章，記者個人的情況是全地區的世界報告完成（但尚有未打完的支線及），到爆機差不多100小時；加上之後還要打一次Hard模式以及做完強尼旅館的收集等，到白金大概要再花五六十個小時，距離上一集的4年等待沒有白費，隻Game真係多嘢玩到嘔。以下就整理FF7 Rebirth爆機後要素一覽讓大家參考。

打了差不多100個小時才爆機的記者

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1. 章節選擇功能

和前作一樣在爆機之後就會開放Chapter Select章節選擇功能。在選擇章節時還可以選要不要重置支線任務的進度（只在該次章節選擇內生效，不影響存檔中的已完成任務記錄）。而只要選擇第13章便可以自由地在整個世界中探索，完成未完成的支線任務及收集要素。另外是爆機後選擇章節時（除了指成定員的劇情外）不再強制綁定Cloud在隊中，可自由組合成員。

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2. 換裝功能

原本換衫功能只限在太陽海洋附近使用，爆機之後就正式解鎖，可以在世界各地的陸行鳥牧場換衫；也添加了Yuffie在金碟遊樂園中的五台偶像造型，以及《LOVELESS》中的Red XIII及Aerith造型，後兩者需要在金碟遊樂園以黃金點數換取。

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3. 金碟競技場、戰鬥模擬器新關卡

金碟遊樂園中的競技場有部份關卡需要通關主線後才會開放；另外戰鬥模擬器也會追加新的關卡，需要達成特定條件如完成所有古代物質調查後才會開放，其中更會有可和錫菲羅斯及札完斯共同戰鬥的關卡。

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4. 增加Extra Option及Play Log 約會事件可自選對像

爆機之後還會增加一個Extra Option額外選項，可以選擇自動撿拾野外素材、略過Zack的事件，以及最重要的可以自選第8章和第12章金碟遊樂園約會事件的對像，不用特意刷好感或壓好感度；而約會事結的結局亦可以指定為成功（原本會因為好感度高度而變）。

另外也會開放遊玩記錄Play Log，讓玩家檢視自己在遊戲中的完成度及收集進度，值得一提是連角色好感度詳細，包括哪些部份的好感度沒有拿到都可以參看。

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5. Hard模式

和上集一樣《Final Fantasy VII Rebirth》也有Hard模式，Hard模式中的敵人會更強，而且完全無法使用道具，同時休息點亦只能回復HP而無法回復MP；大體和上一集的Hard模式相同。同樣也會有只能在Hard模式中獲取的技能書，想要全角色滿技就要努力打通一次Hard了。

和上集不同的是在使用坐墊的休息點可以回復MP，換言之在野外地區不會有MP問題；只是主線的劇情關卡中就和上集一樣完全無法回復MP，需要慎重管理HP和MP了。