聽覺健康｜聽力下降增認知障礙風險？使用助聽器可重拾溝通及自信

聽覺是日常生活不可或缺的身體功能，然而與其他器官功能不同，聽力一旦受損便無法逆轉，唯有依靠助聽器以改善聽力。不過，有部分長者以為佩戴助聽器會令自己的聽覺進一步退化，或因為傳統助聽器十分顯眼，礙於美觀等原因而拒絕佩戴助聽器。經常聽不清楚他人的說話，往往令家人不願再溝通，甚至令長者不願開口說話、失去自信。本文將講述助聽器的重要性和類型。



聽覺是日常生活不可或缺的身體功能，一旦受損便無法逆轉。

有助長者維持正常溝通 同時減緩腦部和聽力進一步退化

聽覺器官結構精密，造成聽力損失的成因有多種，例如中耳感染、耳垢堵塞、鼓膜穿孔、聽小骨受損、自然老化、細菌或病毒感染、過度暴露於高噪音環境等。其中老年退化是最為常見的聽力損失成因。由於聽力損失幾乎沒有治療方法，因此佩戴助聽器是唯一可維持正常聽力的方法。

聽力受損會影響日常溝通，容易造成誤會，甚至影響親人間的關係。

助聽器最直接的好處是協助長者維持與外界的正常溝通。聽力受損會影響日常溝通，容易造成誤會、有損人際關係；而且聽力受損會妨礙長者與外界接觸，增加意外發生的風險，亦有機會產生不良的心理影響，更會加快腦部認知功能退化，導致認知障礙症。此外，如果耳朵經常聽不到聲音，耳內結構缺乏足夠的刺激，會進一步令退化加速。為避免或延緩以上情況出現，最好的方法就是接受聽覺檢查，從而找出並佩戴合適的助聽器。

如果耳朵經常聽不到聲音，耳內結構缺乏足夠的刺激，會進一步令退化加速。（圖片：OPTICAL 88）

充電式智能助聽器 解決更換電池煩惱

一般入電池式的助聽器，大部份一至兩星期便需要換電一次，對於視覺及聽覺都沒有年輕人良好的長者而言，是難於處理，甚至構成心理負擔的事情。現時的新款助聽器除了外形輕巧外，亦無須擔心電池隨時沒電，只需放上充電座就能自動關機及同時充電，而且充一次就足夠一天使用；可以安心享受日常生活！此外，充電式助聽器更有藍牙連接功能，能同步將助聽器連接到手機、電腦、電視等裝置上，並直接使用助聽器收聽。

聽覺護理中心提供全面聽覺服務 包括聽覺檢查及助聽器驗配

眼鏡88在提供眼鏡驗配及眼科護理服務之餘，同時十分關注聽覺健康，尤其是老友記的聽覺健康需要。長者在聽覺護理中心可獲得專業的聽覺檢查、助聽器驗配等服務。經聽覺專業人員進行檢查及評估並佩戴合適的助聽器後，有助長者與家人和朋友重新建立良好的溝通與關係，更可重拾與人溝通的自信及樂趣。

聽覺護理中心分佈港九新界，配備先進儀器和設備，由聽力學家和聽覺專業人員提供一站式的聽覺服務，涵蓋病歷查詢、各種聽覺檢查和測試、專業助聽器驗配、跟進服務等。根據檢查和測試結果，聽覺專業人員會因應長者的聽力程度、生活模式及溝通需要，建議合適的助聽器，更可透過一星期的免費試戴，在不同的生活環境下體驗助聽器的使用效果。

在聽覺護理中心，聽覺專業人員會先查詢病歷，了解客人的聽力程度、生活模式及溝通需要，然後會進行聽覺檢查和測試，包括耳窺鏡檢查、中耳鼓室圖測試、純音聽力測試等。（圖片：OPTICAL 88）

當完成一星期試戴，聽覺專業人員會依照客人試戴期間的適應情況，為助聽器作出相應的調校，確保佩戴舒適。而且，由於聽力有機會隨年紀增長而下降，聽覺專業人員會提供免費調校和跟進服務，確保助聽器發揮效果。

客人獲得助聽器後，可免費試戴一星期，在不同生活環境下體驗助聽器的使用效果。（圖片：OPTICAL 88）

留意日常聆聽狀況 進行初步聽力自我檢測

老年退化所導致的聽力受損通常不是突然出現，而是逐步惡化，因此長者未必能夠及時意識自己的聽力狀況出現問題。長者及身邊的人可以留意以下情況，從而初步檢測聽力狀況。例如當長者與其他人一起看電視時，是否需將音量特別調高；是否經常需要別人重複對話內容；處身嘈雜環境時，會否感到難以理解對話內容；在電話通話中，是否難以掌握對話內容等等。如果長者出現以上情況，便有需要作詳細的聽覺檢查。

長者未必能夠及時意識自己的聽力狀況出現問題，需靠身邊的人多加留意。（圖片：OPTICAL 88）

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