焦慮失眠未必情緒病或因自律神經出事 中醫：四大穴位茶飲助紓緩

身體渾身不對勁，情緒又長期焦慮，不少女士或會疑惑這是否步入更年期的先兆，不過其實這可能是與積累壓力而導致的自律神經失調有關。事實上，自律神經失調的症狀可以遍及全身，包括心悸、頭痛、便祕、潮熱等，然而這些症狀易與其他疾病混淆，因此令自律神經失調每每都會被忽略，甚至連患者本身對已經患病也不自知。

註冊中醫師李騫賢受訪指，患者在求醫的同時，其實自己亦可從起居生活習慣入手，慢慢紓緩自律神經失調的症狀，當中更可透過按壓四大穴道及自行沖泡一款茶飲，達到養心安神的效果。

心悸失眠隨時是自律神經失調的症狀。（shutterstock）

自律神經分兩大類

一般而言，自律神經是指不能用意識控制，但卻是維生必備的神經系統，例如呼吸、流汗、瞳孔放大縮小、消化、血壓、脈搏、心臟跳動、新陳代謝等現象就是自律神經系統的表現，當中並可再分成以下兩大類自律神經：

交感神經系統

主要負責調動身體資源來應對外在環境的壓力，例如從人體受到外界刺激後，交感神經的活動量就會飆高，讓身體對此作出反應。



副交感神經系統

主要負責於身體休眠時進行補充修復，讓身體回復平衡、放鬆、休息的狀態。



▼自律神經失調知多啲：（點擊下圖看更多👇👇👇）

+ 3

相關新聞：自律神經失調｜失眠暈眩胸悶冇原因？6項飲食建議紓緩吃蛋戒咖啡

症狀易與情緒病混淆

由於自律神經系統控制體內各器官系統的平滑肌、心肌、腺體等組織的功能，故此當自律神經出現失調時，症狀可能遍佈全身，會出現多個不同器官系統的症狀。

腦部：頭暈、頭重、偏頭痛、注意力難集中、思考理解力下降、情緒起伏不定、易怒、容易緊張、焦慮、恐慌、憂鬱、倦怠感、入睡困難、淺眠、多夢、半夜易醒等



眼睛：眼乾、眼睛疲勞等



心臟胸腔：心悸、胸悶、呼吸困難、血壓問題等



胃腸：噁心、容易腹脹、便祕、腹瀉、消化不良等



泌尿系統：頻尿、夜尿、排尿困難、性功能障礙等



婦科及内分泌：潮熱、盜汗、手腳冰冷、更年期症候群等



▼同場加映，8招快速入睡小貼士：（點擊下圖看更多👇👇👇）

+ 9

相關新聞：失眠｜瞓唔夠無精神注意力差之餘仲會變肥？8招助你一覺睡到天光

中醫：自律神經失調因人體陰陽失衡

由於自律神經失調患者經檢查後，很多時都無法找出能合理解釋症狀的原因，因此患者常被誤解為心理作用或情緒病，但其實這可能是身體因過度消耗而發出的求救信號。

據註冊中醫李騫賢醫師解釋，現代人由於生活、工作壓力大、休息不足、睡眠時間錯亂不規律、缺乏運動、節奏急促、每日接觸龐大資訊量等，導致內在壓力或情緒經常因為被忽略而累積，令身體慢慢處於不平衡的狀態，神經系統甲此漸漸失衡，最終引發自律神經失調。

雖然中醫沒有自律神經失調一症，不過李騫賢醫師指，自律神經失調其實可視為人體因陰陽失衡，而百病叢生的表現，病因與肝氣鬱結、心氣虛弱相關。在治療原理方面，中醫一般會從治心、肝入手，或者依照患者最核心的症狀、具體病情辨證論治，為患者疏肝解鬱、養心安神，令其身體狀態重返平衡，症狀就自然消失。

▼同場加映，四類助眠食物：（點擊下圖看更多👇👇👇）

+ 12

相關新聞：失眠｜晚上補充維他命B鈣4大營養素助入眠 菠菜雞蛋豬要吃這部分

適量運動忌劇烈

李騫賢醫師指，患者如果出現情志焦慮、失眠嚴重、頭痛、腸胃不適等症狀，中醫一般會根據患者的身體情況，以處方中藥、針灸、刮痧及拔罐等手段進行治療，患者再配合以下的起居生活習慣調整，自律神經失調是可以完全痊癒的。

適量運動：運動不能劇烈、不要讓人氣喘狂流汗、不要劇烈興奮高强度，強度應該節奏緩慢、放鬆，相對靜態的，如散步、游泳、瑜伽等運動。

另外「漸進式肌肉鬆弛練習」對治療自律神經失調十分有效。建議患者可在網上找尋相關練習影片練習。經重複練習後，患者較容易隨時放鬆肌肉，去應付緊張的情況，達致身心鬆弛。

多處平靜環境：患者可多到海邊散步，根據研究，看海及聽海浪聲有助使人放鬆及進入冥想狀態，能促進副交感神經活動。此外，患者在家中也可以練習腹式呼吸，放鬆身心。

▼中醫如何看待自律神經失調?（點擊下圖看更多👇👇👇）

+ 12

相關新聞：【失眠】杏仁茶紅棗蜂蜜5種茶安神助眠 這5種人易失眠一定要飲！

按壓神門穴助安神 兼治暈車、更年期不適

李騫賢醫師指，患者日常多按摩以下穴位，亦可收安神之效。這些穴位主要以心經、心包經及肝經經絡的穴位爲主，宜先按摩左邊再按摩右邊，每個步驟持續輕柔按摩約1-2分鐘即可，萬一症狀發作時也可再增加按摩時間。

井穴

位置：手指指甲床兩側，特別是中指和無名指接近指甲底部兩端

功效：鎮定心神，紓緩情緒



神門穴

位置：位於手腕處，掌心朝向自己時，將手腕橫紋六等分，靠近尾指側1/6的肌腱凹陷處

功效：滋陰降火、養心安神。可治焦慮、失眠等神志病，若有暈車、五十肩、胃食道逆流和更年期不適等問題，也可按壓



内關穴

位置：手腕橫紋正中上二寸（約三橫指處）

按法：採一手握着另一手前臂的姿勢，以大拇指按壓

功效：為心臟補氣血，緩解心慌心悸，也可減輕胃脹、作嘔不適



三陰交穴

位置：小腿內側，腳踝正上方四隻手指頭併攏的地方，小腿的脛骨內側凹陷處

按法：按壓穴位10秒，然後放開，重複10次，出現痠軟感即可

功效：疏肝解毒、健脾生血、益腎滋陰



在茶飲方面，李騫賢醫師亦推薦患者可在家自己沖泡以下一劑寧神茶，亦可收養心安神的效用。

材料：

甘草10克、小麥50克、去核大棗10-12枚

如心煩不眠，可加酸棗仁、百合各10克

如情緒低落、抑鬱、精神緊張，可加鬱金、玫瑰各5克



做法：

1. 用茶包袋裝好以上藥材

2. 先煮滾1-1.2升水後，再加入茶包煮10-15分鐘



以茶代水喝，不拘時間，症狀發作時可多喝。此茶性質溫和，大部分人都適合飲用。



如果患者用熱水壺泡焗，則建議使用500-600毫升水，所有藥量減半，用茶包袋裝好藥材，浸泡15分鐘後取出茶包。



喜歡紅棗的話，可以將紅棗單獨分出來，連茶飲一同食用。



主治：心神不安、緊張、失眠、情緒抑鬱、神經衰弱等症狀。

功效：寧神安躁，養心安神，調肝和中

