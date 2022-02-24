骨盆傾斜｜治療師教你放鬆髖關節矯正習慣　改善腰酸背痛假肚腩

有沒有試過走路一會兒便覺得累，或者拉筋鬆弛後一段時間又再感到腰痛？這些可能都是「骨盆傾斜」的症狀。骨盆傾斜即骨盆前傾、後傾、側傾、單面向前或後旋轉等移位問題，通常與不良姿勢和習慣有直接關係，而且大多出現在成年人身上。骨盆是人體重要的骨骼部位，上連脊柱、下接下肢，一旦出現移位問題，可謂牽一髮而動全身。除了會影響外觀體態之外，亦會導致各種健康問題和痛症，更可能影響女士生育問題。



骨盆是人體重要的骨骼部位，上接脊柱、下接下肢，一旦出現移位問題，可謂牽一髮而動全身。（圖片：businesstoday）

長短腳或長期使用單拐杖屬高危

導致骨盆傾斜的不良姿勢和習慣包括蹺腳、不良站姿、不良坐姿和穿高跟鞋。蹺腳會拉扯骨盆，長期下來會改變骨盆原有的正確角度；不良站姿是指前後腳站立，這種站姿如同長短腳，使重心向一側傾斜，令其中一側的骨盆抬高，久而久之，該側的腰側肌肉便會過緊，使該側骨盆持續抬高，形成骨盆傾斜。

坐姿不良則分為兩種，一種是臀部往前、腰部騰空、背往後倒，這種坐姿經常會在坐沙發時出現，長遠會造成骨盆後傾；另一種則是弓著背，頭部前傾，臀部往後坐，這種坐姿則常見於長時間對住電腦的上班族，長遠會造成骨盆前傾。穿高跟使屁股往後翹，長遠則會造成骨盆前傾。

其中一種坐姿不良是弓著背，頭部前傾，臀部往後坐，這種坐姿則常見於長時間對住電腦的上班族，長遠會造成骨盆前傾。（圖片：網絡圖片）

除此之外，長短腳人士或需長期使用單拐杖的人士也是骨盆傾斜的高危人士。長短腳可能是先天，也可能是由後天因素導致，例如姿勢不良或曾因意外而骨折後痊癒不佳。至於長期使用單拐杖的人士，例如膝或髖關節長期病痛人士，則可能因避痛而長期傾側身體而造成骨盆傾斜。

導致各種痛症 甚至降低受孕機會或使胎兒健康受損

骨盆傾斜對日常生活最直接的影響就是影響，引致高低肩、小腹凸出、臀部下垂等問題。不少女士努力減肥卻仍然肚腩大大，可能就是患有骨盆傾斜。骨盆傾斜還引起腰酸骨痛，導致脊柱側彎，亦會因肌肉長期被拉扯而導致容易疲勞、肌肉疼痛等問題。由於骨盆與髖關節連接，所以骨盆問題也會令髖關節異常，引致O型腿、八字腳、長短腿等。值得留意的是，長短腿和骨盆傾斜是互相影響的關係，先天的長短腿問題會導致骨盆傾斜，而骨盆傾斜同樣有機會導致後天長短腿。

此外，內臟健康也會受到影響。骨盆盛載著消化器官，一旦出現傾斜，便會令腸道蠕動機能減弱，導致腸胃不適、脹氣、便秘等問題。而對於女性而言，由於骨盆傾斜會令盆腔環境失調，所以受孕機率會降低，亦會令胎兒發育不良，更會影響分娩過程。

對於女性而言，由於骨盆傾斜會令盆腔環境失調，所以受孕機率會降低，亦會令胎兒發育不良，更會影響分娩過程。（圖片：shutterstock）

可透過以下幾種姿勢，自行檢查自己是否有骨盆傾斜問題：

1. 坐在椅子上，將背緊貼椅背，感受左右股部的重量是否不一。



2. 躺下看看朝天的骨盆兩側是否高低不一、腰部空間是否多於兩隻手掌的厚度。



3. 蹲下抱著膝蓋，看看重心會否傾向一邊，而且腰部或單邊是否有不舒適的拉扯感。



4. 站立時看看是否一邊腳的膝頭是直，另一邊則是屈膝。



5. 走路時可留意是否明顯地左右搖擺。



接受 Dr PAIN 的專業診斷和治療前，可透過以下幾種姿勢，包括躺下來，看看朝天的骨盆兩側是否高低不一、腰部空間是否多於兩隻手掌的厚度。（圖片：moventreat）

採用中西結合的無創治療 可矯正盤骨並調整體態

雖然骨盆傾斜對健康的影響可以相當嚴重，但只要及時接受適當治療，一般情況下病情都能得以紓緩並最終獲得治癒。治療方法以直接矯正骨盆為重點。Dr PAIN採用中西合壁治療，開創結合中醫整骨、美式整脊及運動康復全方位治療方案，能夠有效縮短治療時間，更能達至一般非介入醫療手段所達不到的治療效果。

Dr PAIN運用傳統中醫辨證論治思維及西方生物力學杠桿原理，作出全面而精準的診斷和治療，透過中醫手法和西式復康運動治療骨盆傾斜，以無痛無創方式將患者的盤骨矯正復位。

此外，Dr PAIN提供體態矯正管理，在患者進行治療期間及完成治療後，以系統方式協助患者重新增強核心肌力，從而提高身體穩定性，並具有調整體態、緊致身體曲線的效果，有助重塑完美體態。