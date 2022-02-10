脊柱側彎｜常見於發育期嚴重可致心肺失調　3秒即可在家自行診斷

脊柱是人體重要支柱，一旦出現移位問題，除了會影響外觀體態，亦會導致各種內在健康問題，但只要及時進行適當治療，便能夠防止惡化、減緩病情。脊柱側彎是指脊骨向左或向右彎曲，呈現C或S形，是發育時期最常見的背部變形問題之一，其潛在後果可以極之嚴重，因此家長不能輕視。本文將深入探討「脊柱側彎」這種與脊柱相關的常見疾病，拆解當中的成因及治療方法。



脊柱是人體重要支柱，一旦出現移位問題，除了會影響外觀體態之外，亦會導致各種內在健康問題。（圖片：Shutterstock）

病情輕微或無明顯外觀問題 嚴重可致影響心肺功能

脊柱側彎會造成頸椎、胸椎和腰椎肌肉轉向壓迫神經線，進而影響身體機能。病情較輕的患者可能會有長期失眠、頭暈、胸悶、手腳麻痺等問題；如果側彎角度過大，或會因胸廓變形而造成心臟或肺部功能不良。

外觀方面，病情較輕的患者未必有明顯的異狀，需要進行專業評估才可確認；較嚴重的患者則可能會有頭部傾斜、肩膀高低不一、肩胛骨左右有不對稱地突出、腰部左右不對稱、肋骨突出、盤骨傾側等情況。

脊柱側彎是指脊骨向左或向右彎曲，呈現 C 或 S 形，是兒童在發育時期最常見的背部變形問題，其潛在後果可以極之嚴重，因此家長不能輕視。（圖片：Pexels）

成因未必與不良姿態有直接關係

在兒童身上出現的脊柱側彎以「原發性脊柱側彎」最為常見，佔所有個案的八成至八成半。患者的脊椎在出生時並無異樣，但其後在童年開始逐漸變型，普遍個案發病的年紀是在10至15歲之間，影響約2至3%的青少年，即每100名青少年，便有兩至三名患有不同程度的脊柱側彎。

脊柱側彎最常受大眾誤解之處是誤以為成因是由不良姿勢導致。事實上，現時醫學界仍未找出直接導致脊椎側彎出現的原因，但不少臨床個案都與遺傳有關。統計數字顯示，如果父母有脊柱側彎的話，子女也會有較高機會出現脊椎側彎。而由於大部分脊柱側彎個案都是兒童和青少年，因此估計發育階段的不良姿態是令病情惡化的因素。

普遍個案發病的年紀是在10至15歲之間，影響約2至3%的青少年，即每100名青少年，便有兩至三名患有不同程度的脊柱側彎。（圖片：freepik）

兩種常用的診斷方法 其中一種可在家中自行進行

「Cobb量角法」和「亞當式前彎」是兩種常用於脊椎側彎的診斷方法。Cobb量角法是用來量度脊柱側彎的嚴重程度，醫生會先為患者進行X光檢查，然後根據X光片計算脊骨彎曲的度數，10度以上屬「輕微」，25至30度屬「中度」，30至45度以上屬「嚴重」。

另一種診斷方法是「亞當式前彎」。患者站直雙腳，身體向前方彎曲大約45至90度，雙手向下方放鬆伸直，醫生將從旁觀察肩膊、肩胛骨、腰部是否對稱。如果背部出現明顯歪斜、其中一邊的肩胛骨明顯突出或凹陷，便有可能患上脊柱側彎。家長在帶子女進行專業診斷前，也可先在家以這個方法進行簡單判斷。

「亞當式前彎」的診斷方法要求患者站直雙腳，身體向前方彎曲大約45至90度，雙手向下方放鬆伸直，醫生將從旁觀察肩膊、肩胛骨、腰部是否對稱。（圖片：today.line.me）

治療可採取保守治療方案 矯正運動無須藥物或手術

由於不良姿勢並非直接導致脊柱側彎的因素，因此改善不良姿勢、日常生活習慣或飲食只能減緩病情惡化，而不能預防及治療脊柱側彎。正確的方法是定期接受檢查，及早發現問題並展開治療，避免病情惡化。

Dr PAIN提倡通過專業、精准的檢測評估，採用物理治療與運動康復結合的方式進行治療，尤其針對兒童和青少年的脊柱側彎問題，只要透過進行專業矯正治療，採取無須藥物或手術的保守治療方案，便可取得理想療效。

對於骨骼發育成熟而病情輕微的青少年，由於病情惡化的機會較低，只需定期覆診觀察即可。但如果病情嚴重而骨骼發育尚未成熟的兒童，病情出現惡化的機會較大，便需要立即接受治療。

Dr PAIN 採用的其中一種治療方法是「德國 Schroth 運動治療法」，透過獨特的矯正運動、呼吸方式和患者自身認知感受，以溫和漸進的方式對側彎角度和外觀體態進行矯正，並配合針對性運動的復健伸展肌群運動，能有效改善兒童和青少年的脊柱側彎問題。

對於病情屬中度的患者，經過 Dr PAIN的專業評估後，將安排患者配戴支架。恆常而正確地配戴合適身型的支架能顯著緩減或阻止脊柱側彎惡化。只有極少數、屬嚴重的個案才需要進行手術矯正。