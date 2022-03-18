肝癌｜晚期肝癌只能等死？ 傳統電療以外的4種治療 適合不同病情

肝癌為本港第三號癌症殺手，造成致命率高企的原因是由於肝癌早期症狀不明顯，病人每到確診時病情往往已達晚期。不過，這並非代表晚期肝癌病人只能坐以待斃，臨床腫瘤科專科醫生李兆康就受訪分享了數種近年發展出來的晚期肝癌療法，為晚期肝癌病人帶來曙光。

肝癌為本港第3號癌症殺手。（Shutterstock）

肝癌確診往往已晚期

據醫管局香港癌症資料統計中心最新數字顯示，肝癌在本港常見癌症中排第5位，2019年肝癌新症有1,876宗。值得注意的是男性佔1,448宗，遠比女性的428宗多。而在「致命癌症」排行榜中，肝癌更佔第3位，僅次於肺癌和腸癌。

據李兆康醫生表示，早期的肝癌大多沒有明顯症狀，不容易發現；而當確診時證實屬於晚期肝癌，不少病人會即時以為無法可治，只有「等死」。事實上，李兆康醫生指出近年發展的晚期肝癌療法很多，不同情況的病人都有機會找到適合的療法，強調絕對無需灰心，當中就包括以下5種治療晚期肝癌的方法：

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1.傳統放射治療



放射治療即一般稱為「電療」，但其實並非用電而是利用放射線，傳統是用高能量的X光，能量比我們平時照肺的X光高幾十倍，對著腫瘤進行照射，從而殺死腫瘤細胞，令病人腫瘤的體積縮小，甚至有機會完全清除，令病人達至康復。而傳統放射治療在晚期肝癌作用仍很大，已發展出「立體定位放射治療」等技術，可精準殺死腫瘤細胞，亦可配合標靶治療、免疫治療等一起使用，加強療效。

優點：可應用在任何腫瘤的治療上。可作為根治性的治療或者手術後的輔助治療。

缺點：視乎照射哪些部位，有不同的副作用，例如灼傷皮膚。

適用對象：細小的肝腫瘤會用外科手術切除，但部分肝功能不理想的早期病人，就可以考慮放射治療。

適用肝癌：早、中、晚期均有機會適用。

2.標靶治療



醫治肝癌的標靶藥一般都是「抗血管增生標靶藥」，當中可分為兩大類治療方式，包括口服及注射。在口服療程方面，病人一般要每天定時服藥，而注射療程則通常每三周進行一次。

優點：針對性殺死肝癌細胞，不會「好壞通殺」，因此副作用比傳統化療少，效果也更好。

缺點：需要較長期治療。標靶藥也可能引起病人自身的免疫系統反應，出現低燒等副作用。

適用對象：肝功能正常，但腫瘤已經侵犯肝門靜脈，或是已發生癌細胞肝外轉移而無法以手術治療的病人。

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3.免疫治療



主要是利用病人自身的免疫能力對抗癌細胞，現時應用於肝癌的免疫治療主要有兩種方式，第一種是當標靶藥失效的時候，就會以免疫治療「接力」。另外，也曾有研究嘗試將標靶藥和免疫治療一起使用，效果也不錯。

優點：適用範圍廣，有機會改善其他方法無效的晚期肝癌。

缺點：約有3–5%病人會有甲狀腺異常、腎和肝發炎等較嚴重的副作用。

適用對象：需激活人自身免疫系統以產生療效，因此免疫系統情況太壞的病人未必適用。

4.肝動脈栓塞化學療法（TACE）



將導管由大腿動脈進入病人身體，一直伸延至肺和肝的動脈，之後醫生就會注射化療以及一些堵塞血管的藥物，斷絕了腫瘤的血液供應，從而令腫瘤慢慢縮小。

優點：對肝功能影響較小，治療時無需全身麻醉，過程微創且需時不長。

缺點：肝門靜脈阻塞的病人，不會考慮用TACE，以免影響肝功能。此外，由於治療過程中要採用血管攝影技術，所使用的顯影劑對腎臟有潛在負擔，所以腎功能太差的病人亦民眾並未必適用。

適用對象：不能做手術的晚期肝癌病人。

5.樹脂微球體局部治療（Sirtex）



Sirtex是一種「近距離放射治療」，即將放射物質放置在腫瘤旁邊，進行放射治療。進行過程和TACE一樣，只是注射的主要是帶有放射性物質的粒子，當注射到腫瘤裡面之後，會釋放一些輻射，對腫瘤作近距離的放射治療，而不是像傳統的放射治療由體外經過較長距離進行。

優點：近距離放射，大大減少輻射對身體其他部位的影響。

缺點：肝門靜脈阻塞的病人，不會考慮用Sirtex，以免影響肝功能。用以放出輻射的樹脂微球體，體積非常細小，但無法在病人體內自然分解。

適用對象：不能做手術的晚期肝癌病人。

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