肝癌｜罹患肝癌4大飲食禁忌！忌高鹽防發炎、遠離高蛋白食物

根據台灣肝病防治基金會分享的資訊，肝癌病人的飲食原則相當單純，主要以均衡為基礎，注意新鮮、清淡、天然，並應隨著病情不同做調整。

撰文：Annia Liu 醫學審稿：台灣註冊醫師何懷德／Hello醫師



對於熱量、營養素和水分的攝取必須適量並慎選來源，才能幫助肝臟維持最佳狀態，減緩併發症的發生，本篇將介紹罹患肝癌後應避免吃的食物。

肝癌4大飲食禁忌（按圖）

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忌高鹽防發炎

日常生活的飲食常會有高鹽高油的食物，罹患肝癌表示你必須減少鹽的使用，因為含鹽量高的食物會引發並加重肝臟發炎，讓肝癌症狀更嚴重。根據美國線上醫藥網站（Medline Plus）指出，鹽會讓身體吸收更多水分，積留水分造成水腫，也會增加肝臟的積水，進而發生腫脹。除了避免在食物中使用鹽，也要留意鹽的來源，例如包裝過與加工過的產品、罐頭湯、冷凍餐，以及市售的餅乾、蛋糕和撻。

遠離高蛋白食物

肝癌也會影響身體吸收蛋白質， 因為蛋白質需要大量的處理過程，才能完全消化並分解成所需的營養素。然而，當肝臟受損時，這個過程就會難上加難。進食太多的蛋白質也是造成肝臟和身體囤積有毒廢物的原因之一，不但會損害肝臟，還會讓症狀更嚴重，但適度地攝取蛋白質是有幫助的。

在蛋白質的攝取上，應選擇較容易消化的植物性蛋白，例如豆製品、豆類和豆莢，如此不但能減輕肝臟的負擔，同時又能獲得足夠的蛋白質，因為也不能完全不吃蛋白質。至於難以消化的高蛋白食物，如乳製品、肉類、家禽、魚和蛋，則要避免。

一般來說，還要限制加工過的肉類。根據隸屬於世界衛生組織的「國際癌症研究機構」（Agency for Research on Cancer）的報告總結，食用大量加工肉類會增加某些癌症的風險。

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避開高脂肪、高膽固醇、高熱量

肝臟平時要處理食物以及應付肝癌的治療，已是充滿壓力了，如果食用過多的高脂食物會更加重肝臟的負擔，還會導致脂肪肝，建議你適度食用脂肪，吃得更清淡和精簡，若吃高熱量食物如精製糖和動物脂肪，一定要少量，以避免肥胖。其他高脂食物如炸洋蔥圈、炸薯條和薯片，以及市售的餅乾、蛋糕和撻，也都要限量。

限制飲酒並戒煙

避免抽煙和喝酒是最重要的健康決定之一，因為飲酒量愈多、經常性飲酒的時間愈久，罹患乳房、大腸、肺、腎、肝等各種癌症的風險就愈高，對於罹癌的患者更是不利。

抽煙是最大的致癌風險因素，它導致了全球約20%的癌症死亡。不管哪種煙草都會增加任何類型的癌症風險，抽煙與各類型的癌症都有關係，更別說其他的疾病了。即使你不抽煙，暴露在二手煙的環境也可能增加罹肺癌的風險。

肝癌也會導致許多不舒服的副作用，例如體重減輕、腹痛、嘔吐、噁心和食慾不振，避免上述的這些食物，才能幫助肝臟完全康復！

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：肝癌3大禁忌食物！罹肝癌這些食物不要碰】

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